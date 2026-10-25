بخشش ۱۵ میلیارد تومانی مهریه در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان، در راستای ترویج فرهنگ گذشت و صلح و سازش شاکی این پرونده با گذشت از ۶۰ سکه تمام بهار آزادی به ارزش تقریبی بیش از ۱۵ میلیارد تومان گام مهمی برای حل اختلاف برداشت.

بر اساس توافق انجام شده زوجه با دریافت ۲۰۰ میلیون تومان در حال حاضر و تعیین شرایط پرداخت ۱۰ سکه باقی‌مانده به صورت هر ۲۰ ماه یک سکه با پایان دادن به این اختلاف موافقت کرد.

این اقدام در چارچوب ترویج فرهنگ گذشت و گره‌گشایی نمونه‌ای از نقش صلح و سازش در حل اختلافات و کاهش مشکلات افراد است، رویکردی که نشان می‌دهد گره‌گشایی همواره به کمک مالی محدود نمی‌شود و گاهی گذشت از بخشی از حقوق نیز می‌تواند زمینه‌ساز حل اختلاف و فراهم شدن فرصتی دوباره برای زندگی باشد.