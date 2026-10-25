  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۸

صید ۸۰ تن ماهی تُن در آب‌های دور هرمزگان و اقیانوس هند

صید ۸۰ تن ماهی تُن در آب‌های دور هرمزگان و اقیانوس هند

میناب- رئیس اداره شیلات شهرستان میناب گفت: صیادان مینابی برای نخستین بار با صید تن ماهیان از اقیانوس هند، به اسکله شهرستان سیریک هرمزگان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معین دهقانی اظهار کرد: امسال چهار شناور از بندر کلاهی میناب برای صید ماهی هور به آب‌های دور سفر کرده‌اند که تاکنون یک شناور پس از ۴۰ روز دریانوردی با صید ۸۰ تن در اسکله صیادی بندر سیریک پهلو گرفته است.

وی افزود: صیادان به دلیل نبود زیر ساخت لازم در بندر صیادی کلاهی شهرستان میناب، صیدهای خود را در بندر چندمنظوره سیریک تخلیه کردند.

وی پیش بینی کرد: صیادان بیش از ۴۰۰ تن ماهی در آب‌های دور صید کنند.

رئیس شیلات شهرستان میناب گفت: ماهی‌های صید شده علاوه بر تامین نیاز بازار برای تامین مواد اولیه کارخانه‌های تولید کنسرو تن ماهی ارسال می‌شود.

کد مطلب 6988816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها