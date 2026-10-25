به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر در پی درگذشت محسن راستانی هنرمند عکاس، پیام تسلیتی صادر کرده و به وجه زیست هنرمندانه او در جامعه ایران اشاره داشته است.

در این پیام آمده است: «محسن راستانی در پروژه‌هایی مانند خانواده ایرانی و تیپ‌های اجتماعی شهر تهران، هویت اجتماعی فرهنگ و تنوع زیستی جامعه ایرانی را در عکس‌هایش نشان داده است.»

همچنین، سیدعباس میرهاشمی هنرمند عکاس و دبیرکل نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، برای درگذشت محسن راستانی نوشت: «راستانی در هر یک از دوره‌های زیست هنرمندانه خود نگاهی رو به جلو به مقوله عکس و عکاسی داشت. آنچه در کار راستانی اهمیت داشت دغدغه‌مندی‌اش نسبت به عکاسی بود که تا همین روزهای آخر با او بود. از این روست که فقدان زیست عکاسانه او برای جامعه عکاسی ایران غم‌بار است.

درگذشت محسن راستانی را به خانواده محترم او، جامعه عکاسی ایران، هنرمندان کشور و مردمی که راستانی زندگی آنها را ثبت کرده بود، تسلیت می‌گویم و آرامش او را از خداوند بزرگ خواستارم.»

همچنین انجمن صنفی عکاسان سینمای ایران در پیامی در گذشت محسن راستانی عکاس پیشکسوت را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

«درگذشت محسن راستانی، عکاس پیشکسوت کشورمان، موجب تأسف و اندوه جامعه عکاسی ایران شد. بی تردید نگاه خاص و یگانه محسن راستانی، بخش مهمی و تاثیرگذار از اسناد تصویری ما است. نگاهی که حاصل سال‌ها تجربه، مشاهده و مواجهه با زندگی بود. انجمن عکاسان سینمای ایران، این فقدان را به خانواده و بازماندگان محسن راستانی، دوستان و همکاران ایشان تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان صبر و آرامش آرزو دارد.»

زنده یاد محسن راستانی در یک سال گذشته به بیماری مبتلا شده بود که سرانجام به دلیل همین بیماری درگذشت.