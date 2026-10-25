به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تجلیل از عوامل سیاستگذاری و دبیرخانه جشنواره فیلم ۱۰۰ با حضور جمعی از اعضای شورای سیاستگذاری و عوامل اجرایی این رویداد در ساختمان حوزه هنری برگزار شد. در این نشست، حاضران ضمن مرور تجربه برگزاری دوره اخیر جشنواره، به بررسی ظرفیت‌های این رویداد برای استعدادیابی، حمایت از فیلم‌سازان جوان، تقویت هویت سینمای انقلاب و گسترش همکاری‌های بین‌المللی پرداختند.

جشنواره فیلم ۱۰۰ باید از سکون فاصله بگیرد

محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری در این نشست، با قدردانی از عوامل اجرایی و سیاستگذاری جشنواره، برگزاری این دوره در سطح کمی و کیفی مناسب را شایسته قدردانی دانست و تأکید کرد: جشنواره فیلم ۱۰۰ باید از سکون فاصله بگیرد و با حفظ ویژگی‌های هویتی خود، مسیر توسعه را دنبال کند.

وی سه مؤلفه؛ استعدادیابی و معرفی نسل تازه سینمای انقلاب، حفظ هویت فرهنگی و محتوایی جشنواره و بهره‌گیری از قالب متمایز فیلم‌های صدثانیه‌ای را برای هویت این جشنواره اساسی دانست.

رئیس حوزه هنری با اشاره به حضور ۶۰ درصدی فیلم‌اولی‌ها در میان آثار این دوره، این آمار را نشانه توجه جشنواره به مأموریت استعدادیابی دانست و در عین حال تصریح کرد: کیفیت انتخاب‌ها و شناسایی استعدادهای واقعی باید همواره در اولویت قرار گیرد.

دادمان همچنین قالب صدثانیه‌ای را یکی از مزیت‌های اصلی جشنواره برشمرد و بیان کرد: با توجه به گسترش فضای مجازی، برنامه‌ریزی برای انتشار و توزیع هدفمند آثار در این فضا می‌تواند به تقویت جایگاه جشنواره کمک کند.

میانگین سنی شرکت‌کنندگان جشنواره ۲۸ سال بود

محدثه پیرهادی دبیر جشنواره ۱۰۰ در این نشست، ضمن قدردانی از همراهی محمدمهدی دادمان و سایر حاضران، تجربه همکاری با اعضای شورای سیاستگذاری و تیم اجرایی جشنواره را ارزشمند و آموزنده توصیف کرد.

وی با اشاره به مشارکت و همراهی اعضای شورای سیاستگذاری در تصویب شعار، بخش‌ها و موضوعات جشنواره گفت: در این دوره حدود ۱۶۰۰ اثر دریافت شد که پس از بررسی توسط هیئت انتخاب هفت‌نفره، آثار منتخب، در اختیار هیئت داوری قرار گرفت.

دبیر جشنواره با اشاره به میانگین سنی ۲۸ سال شرکت‌کنندگان و حضور ۶۰ درصدی فیلم‌اولی‌ها در میان صاحبان آثار، این ویژگی را از نقاط قوت جشنواره دانست و بر اهمیت آن در شناسایی نسل تازه فیلم‌سازان تأکید کرد.

جشنواره فیلم ۱۰۰ باید در پی کشف معنا باشد

در ادامه بابک خواجه‌پاشا عضو شورای سیاستگذاری جشنواره با ابراز رضایت از تجربه حضور در جشنواره فیلم ۱۰۰، اظهار کرد: این رویداد برای من حال‌وهوایی متفاوت از سایر جشنواره‌ها دارد.

وی با انتقاد از برخی جریان‌های رایج در سینمای امروز و یکی از ضعف‌های هنر ایران تأکید کرد: جشنواره فیلم ۱۰۰ نباید صرفاً به الگوهای متداول و قالب‌های تثبیت‌شده هنری محدود بماند، بلکه باید در پی کشف معنا و فراهم‌کردن زمینه بروز نگاه‌های تازه باشد.

خواجه‌پاشا همچنین با اشاره به غلبه نگاه اقتصادی در بخشی از مناسبات تولید فیلم، بر ضرورت توجه به انگیزه‌ها و دغدغه‌های هنری فیلمسازان تأکید کرد. وی در ادامه خواستار فراهم‌شدن شرایطی شد که هنرمندان جوان بتوانند مستقل از ملاحظات صرفاً مالی، مسیر خلاقانه خود را دنبال کنند.

اهمیت حمایت از هنرمندان پس از پایان رقابت‌ها

محمد احسانی عضو شورای سیاستگذاری با اشاره به تجربه حضور در جشنواره‌های مختلف، به‌ویژه رویدادهای متمرکز بر جوانان، یکی از خلأهای مهم این جشنواره‌ها را فقدان برنامه مشخص برای حمایت از هنرمندان پس از پایان رقابت‌ها دانست.

در ادامه محمدرضا رضاپور عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ۱۰۰ نیز با تأکید بر اهمیت تداوم فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه بین‌الملل، خواستار ایجاد ثبات مدیریتی برای به‌ثمررسیدن دستاوردهای این بخش شد.

شهاب اسفندیاری عضو شورای سیاستگذاری جشنواره با اشاره به خلأ موجود در مسیر هدایت دانش‌آموختگان رشته‌های هنری پس از ورود به عرصه حرفه‌ای، بر ضرورت شکل‌گیری یک زیست‌بوم منسجم برای پرورش و حمایت از هنرمندان تأکید کرد.

علی حیاتی مدیر هنری جشنواره ۱۰۰ با ابراز خرسندی از حضور در جمع عوامل جشنواره، تیم اجرایی این دوره را جوان، پرتلاش، خلاق و پرانرژی توصیف و ابراز امیدواری کرد که فرصت ادامه فعالیت در ۲ دوره آینده نیز در اختیار این تیم قرار گیرد تا زمینه شکل‌گیری اتفاقات مثبت فراهم شود.

سجاد انتظاری عضو هیئت انتخاب جشنواره نیز با اشاره به تجربه چندساله پیرهادی در تعامل با هنرمندان شهرستان‌ها، توجه به ظرفیت‌های استانی را از ویژگی‌های ارزشمند این دوره دانست.

نشست تقدیر از عوامل سیاستگذاری و دبیرخانه جشنواره فیلم ۱۰۰، در مجموع بر این نکته تأکید داشت که موفقیت یک جشنواره تنها به برگزاری رویداد و معرفی آثار برگزیده محدود نمی‌شود؛ بلکه تداوم ارتباط با هنرمندان، حمایت از استعدادهای نوظهور، حفظ هویت فرهنگی و ایجاد فرصت‌های تازه برای تولید و همکاری، می‌تواند دستاوردهای آن را به جریانی ماندگار در سینمای ایران تبدیل کند.