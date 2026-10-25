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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

پس از انتشار اخبار ضدونقیض؛

واکنش وزارت ورزش به محکومیت احمد دنیامالی؛ هیچ حکمی وجود ندارد

واکنش وزارت ورزش به محکومیت احمد دنیامالی؛ هیچ حکمی وجود ندارد

وزارت ورزش با تکذیب قاطع ادعای مطرح‌شده درباره محکومیت احمد دنیامالی، اعلام کرد هیچ‌گونه حکم محکومیتی علیه وی در پرونده مورد اشاره وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در پی انتشار ادعاهایی درباره محکومیت دکتر احمد دنیامالی، این وزارتخانه ضمن رد صریح مطالب منتشرشده تأکید می‌کند که ادعای محکومیت وزیر ورزش و جوانان اساساً کذب و فاقد صحت است.

برخلاف مطالب مطرح‌شده، در پرونده مورد اشاره هیچ‌گونه محکومیتی برای دکتر دنیامالی وجود نداشته و حکم تبرئه وی از اتهام انتسابی نیز در همان زمان صادر شده است.

همچنین تمامی اسناد و مستندات قانونی مربوط به صدور حکم تبرئه وزیر ورزش و جوانان در اختیار مراجع قضایی و بخش حقوقی وزارتخانه قرار دارد و ادعاهای منتشرشده با مفاد این مستندات مغایرت آشکار دارد.

وزارت ورزش و جوانان تأکید می‌کند انتشار مطالب خلاف واقع و انتساب محکومیت قضایی، آن هم برخلاف مستندات موجود، اقدامی غیرقابل قبول است و افرادی که با طرح یا انتشار آگاهانه این ادعاهای کذب موجب تشویش افکار عمومی و خدشه به اعتبار اشخاص شده‌اند، از طریق مراجع قضایی و قانونی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6989552

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