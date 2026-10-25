فیض قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت باغ‌های گردوی استان کرمانشاه اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول در استان به ۹ هزار و ۲۸۱ هکتار می‌رسد و برآوردها از تولید ۲۳ هزار تن گردو در سال جاری حکایت دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان صحنه از قطب‌های مهم تولید گردو در استان است، افزود: در این شهرستان یک‌هزار و ۸۳۸ هکتار باغ گردو وجود دارد و میزان تولید این محصول حدود سه‌هزار و ۱۸۴ تن پیش‌بینی شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: پس از صحنه، شهرستان کنگاور با ۸۲۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید پیش‌بینی‌شده ۲ هزار و ۴۶۰ تن، جوانرود با ۷۴۰ هکتار و یک‌هزار و ۵۰۰ تن، دالاهو با ۶۹۵ هکتار و یک‌هزار و ۷۳۷ تن و شهرستان کرمانشاه با ۵۳۴ هکتار و یک‌هزار و ۳۷۱ تن، از دیگر مناطق شاخص تولید گردو در استان به شمار می‌روند.

قربانی درباره ارقام مورد استفاده در باغ‌های گردوی استان تصریح کرد: در باغ‌های قدیمی بیشتر ارقام بومی و رقم تویسرکان کشت شده‌اند، اما در باغ‌های جدید ارقامی همچون هارتلی، چندلر و جمال در کنار ژنوتیپ‌های برتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: استفاده از این ارقام در باغ‌های جدید می‌تواند در بهبود کیفیت محصول و افزایش میزان تولید گردو مؤثر باشد و ظرفیت تولید این محصول را ارتقا دهد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح باغ‌ها خاطرنشان کرد: عملیات سرشاخه‌کاری در بیش از ۲۰ درصد باغ‌های گردوی استان اجرا شده است؛ اقدامی که با هدف اصلاح باغات و ارتقای کمیت و کیفیت محصول انجام می‌شود.