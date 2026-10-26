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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۰

دوره مربیگری فوتبال سطح ب آسیا در بوشهر برگزار شد

دوره مربیگری فوتبال سطح ب آسیا در بوشهر برگزار شد

بوشهر- مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: دوره مربیگری فوتبال سطح ب آسیا با حضور ۲۴ مربی از استان بوشهر و استان‌های همجوار، زیر نظر مدرسان فدراسیون فوتبال آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح دوشنبه در آیین افتتاح این دوره با اشاره به جایگاه فوتبال در ورزش استان اظهار کرد: بیش از ۲۳ هزار نفر در رشته فوتبال استان بوشهر فعالیت دارند و این جمعیت، حدود یک‌سوم ورزشکاران سازمان‌یافته استان را تشکیل می‌دهد.

وی با تأکید بر پیشینه تاریخی فوتبال بوشهر در کشور افزود: بزرگان و پیشکسوتان فوتبال استان در بالاترین سطوح لیگ‌های کشور و تیم‌های ملی حضور داشته‌اند و اکنون نیز سه ملی‌پوش بوشهری میراث‌دار مسیر این چهره‌های برجسته هستند.

دوره مربیگری فوتبال سطح ب آسیا در بوشهر برگزار شد

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر ادامه داد: این استان در رشته‌های فوتبال ساحلی، فوتسال و فوتبال پایه نیز از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.

کشتکار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های ورزشی یادآور شد: طی یک سال گذشته، روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان، به‌ویژه در رشته فوتبال، آغاز شده است.

وی در پایان، آموزش را یکی از ارکان اساسی پیشرفت تمامی رشته‌های ورزشی دانست و تأکید کرد که ارتقای سطح مربیگری باید در فوتبال استان نمود پیدا کند و از توان و دانش مربیان برای توسعه فوتبال بوشهر و تیم‌های حاضر در لیگ‌های کشوری بهره گرفته شود.

دوره مربیگری فوتبال سطح ب آسیا با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و رئیس هیأت فوتبال آغاز شد و ۲۴ مربی از استان بوشهر و استان‌های همجوار، تازه‌ترین مباحث آموزشی این سطح را زیر نظر مدرسان فدراسیون فوتبال فرا می‌گیرند.

در این دوره آموزشی، ۲۴ مربی از استان بوشهر و استان‌های همجوار، زیر نظر غلامرضا دلگرم و حمید معماری، مدرسان فدراسیون فوتبال، در دو دوره ۹ روزه با تازه‌ترین مباحث روز فوتبال در این سطح آشنا می‌شوند.

کد مطلب 6989972

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