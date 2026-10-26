به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، صبح امروز در حاشیه نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت قراردادهای حمل‌ونقل با چین، نوسازی بافت‌های فرسوده، اجرای طرح تورم صفر و نحوه نظارت اعضای شورای شهر بر عملکرد شهرداری مناطق پرداخت.

ورود اتوبوس‌های جدید به تهران

محمدخانی با اشاره به قراردادهای حمل‌ونقل با چین اظهار کرد: تفاهم خرید ۲۱۰۰ واگن مترو برای متروهای سراسر کشور میان دو دولت ایران و چین انجام شده که از این میزان، ۱۵۰ واگن برای شهرداری تهران در نظر گرفته شده است. این قرارداد در دوره مدیریت شهری فعلی فعال شد.

وی با بیان اینکه قرارداد خرید اتوبوس از قرارداد واگن‌های مترو جداست، افزود: قرارداد اتوبوس به‌صورت مستقیم میان شهرداری تهران و طرف چینی منعقد شده و امکان انعطاف در شیوه تأمین اعتبار و تأمین مالی را فراهم می‌کند.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به ورود اتوبوس‌های سه‌کابین ۲۶ متری گفت: دو دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور شده و سایر دستگاه‌ها نیز در مسیر ورود قرار دارند. همچنین ۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین دیزلی در روزهای پیش‌رو وارد خیابان‌های تهران می‌شود.

محمدخانی درباره برنامه‌های توسعه ناوگان تاکسیرانی نیز اظهار کرد: کارشناسان معاونت حمل‌ونقل و سازمان تاکسیرانی در حال بررسی مدل‌های متنوع خودرو هستند تا گزینه‌های بیشتری از جمله تاکسی‌های برقی و خودروهای کوچک‌تر متناسب با نیاز شهر به ناوگان اضافه شود.

تسهیل نوسازی بافت‌های فرسوده با مصوبات ماده ۵

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: تعداد قابل توجهی از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در سال‌های اخیر به طرح‌های موضعی و موضوعی اختصاص یافته که بخش مهمی از آن‌ها مربوط به بافت‌های فرسوده است.

محمدخانی افزود: در برخی محدوده‌ها، به‌ویژه محله‌های اطراف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، سال‌ها امکان ساخت‌وساز مناسب وجود نداشت و وضعیت بعضی خانه‌ها به شرایط نامناسبی رسیده بود. با تصویب طرح‌های موضعی، زمینه نوسازی با مشارکت مردم و سازندگان فراهم شده است. تجربه‌های مشابهی نیز در محله‌هایی مانند کن و اسلام‌آباد دنبال شده است.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین از تدوین بسته‌ای شامل مشوق‌های مختلف برای تسهیل نوسازی مسکن خبر داد و گفت: این بسته به‌زودی اعلام می‌شود تا مردم بتوانند با مشارکت سرمایه‌گذاران، خانه‌های خود را متناسب با نیازشان نوسازی کنند.

مرغ، رب و پنیر به طرح تورم صفر اضافه می‌شود

محمدخانی در ادامه درباره طرح «تورم صفر» اظهار کرد: سه قلم کالای مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر قرار است حداکثر تا پایان آبان‌ماه به فهرست کالاهای مشمول این طرح اضافه شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ قلم کالای اساسی در میادین منتخب میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های منتخب شهروند عرضه می‌شود، افزود: خرید این کالاها هم به‌صورت حضوری و هم از طریق سوپراپلیکیشن شهرزاد امکان‌پذیر است.

محمدخانی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های انجام‌شده درباره این طرح گفت: میزان رضایت از طرح در میان خریداران بیش از ۹۰ درصد است. افزایش تعداد مراکز عرضه و اضافه‌شدن کالاهای جدید نیز از جمله درخواست‌های شهروندان بوده که در مراحل بعدی اجرای طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.

پیشنهاد تعیین روز مشخص برای بازدید اعضای شورا از مناطق

سخنگوی شهرداری تهران همچنین در واکنش به تذکر نجفی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، درباره نحوه نظارت اعضای شورا بر عملکرد شهرداری مناطق اظهار کرد: درخواست حضور شهردار منطقه، معاونان، مشاوران و سایر مدیران برای یک جلسه، تقریباً یک روز کاری کامل را به خود اختصاص می‌دهد و ممکن است رسیدگی به امور شهروندان را با اختلال مواجه کند.

وی ادامه داد: پیشنهاد شده است روز مشخصی برای حضور و بازدید اعضای شورا از مناطق تعیین شود تا مدیران منطقه بتوانند در آن روز برای همراهی و پاسخ‌گویی آمادگی داشته باشند.

محمدخانی با اشاره به اینکه شورای شهر تهران ۲۱ عضو دارد، گفت: اگر هر یک از اعضا انتظار داشته باشند مدیران یک منطقه یک روز کامل در اختیار آن‌ها باشند، بخش قابل توجهی از زمان مدیریتی مناطق صرف این جلسات خواهد شد. از این رو، تعیین روز مشخص برای بازدیدها می‌تواند ضمن حفظ نظارت اعضای شورا، از اختلال در امور اجرایی مناطق جلوگیری کند.

شایعه قطع همکاری با ۳۵۰ نیروی سازمان پسماند صحت ندارد

عبدالمطهر محمدخانی با تکذیب شایعه قطع همکاری با ۳۵۰ نفر از کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: قراردادهای موقت تعدادی از نیروهای این سازمان در حال تبدیل به قراردادهای بلندمدت و باثبات‌تر است و خبر قطع همکاری با این افراد صحت ندارد.

وی با اشاره به رصد اخبار منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد این شایعه ابتدا در کانال‌هایی با ادبیات مشابه رسانه‌های وابسته به سازمان مجاهدین خلق منتشر شده و سپس در برخی رسانه‌ها بازنشر شده است.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: تبدیل وضعیت قراردادهای کارکنان مستلزم طی مراحل اداری و قانونی است و ممکن است در این روند وقفه‌هایی ایجاد شود، اما این موضوع به معنای قطع همکاری نیست.

محمدخانی تأکید کرد: اصل خبر قطع همکاری با ۳۵۰ نفر از کارکنان سازمان پسماند از اساس نادرست است و موضوع در واقع تبدیل قراردادهای این نیروها به قراردادهای بلندمدت‌تر است.

شهرداری تهران پناهگاه‌های اضطراری را در نقاط مختلف شهر مشخص کرده است

محمدخانی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای تأمین فضاهای پناهگاهی در شرایط جنگی اظهار کرد: شهرداری تهران متناسب با شرایط موجود، اقدامات اضطراری و برنامه‌های بلندمدت را برای فراهم‌کردن ظرفیت‌های پناهگاهی دنبال می‌کند.

وی افزود: در بخش اقدامات کوتاه‌مدت، سازمان مدیریت بحران شهر تهران برخی ایستگاه‌های مترو، مجتمع‌های تجاری، مدارس و ساختمان‌های دولتی را برای استفاده در شرایط اضطراری شناسایی کرده است. ظرفیت‌های موجود در مناطق و نواحی مختلف نیز بررسی شده و موقعیت آن‌ها روی نقشه مشخص است.

محمدخانی با اشاره به برنامه‌های بلندمدت شهرداری تهران گفت: ایجاد سازه‌های چندمنظوره زیرسطحی از جمله برنامه‌هایی است که در سال‌های آینده دنبال می‌شود. این فضاها علاوه بر قابلیت استفاده در شرایط بحرانی، در وضعیت عادی نیز کاربرد خواهند داشت و بخشی از آن‌ها می‌توانند در قالب مجتمع‌های تجاری و اداری زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرند.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به طرح جامع زیرسطحی تهران ادامه داد: ساخت فضاهای چندمنظوره به زمان نیاز دارد و نمی‌توان متناسب با جمعیت تهران، سازه‌هایی را صرفاً برای استفاده در زمان جنگ احداث کرد؛ به همین دلیل، استفاده از ظرفیت‌های چندمنظوره در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره آمار پناهگاه‌های در دست احداث نیز اظهار کرد: بخش عمده موارد مطرح‌شده در برنامه‌های آتی شهرداری قرار دارند و تنها یکی دو مورد به مراحل پایانی اجرا نزدیک شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به پروژه‌ای در منطقه ۱۰ اشاره کرد.

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