سرکرده یکی از باندهای قاچاق سوخت در میناب دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق شبانه‌روزی مأموران پایگاه دریابانی میناب، فعالیت یک باند قاچاق سوخت که به صورت سازمان‌یافته اقدام به قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌کردند، شناسایی و تحت نظر قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش و هوشیاری مرزبانان، سرکرده این باند قاچاق در عملیاتی غافلگیرانه و ضربتی دستگیر شد. متهم پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی، با رأی مراجع صالحه علاوه بر معرفی به زندان، به پرداخت ۴۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب در پایان با تأکید بر عزم جدی این نیرو در مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق سوخت و حمایت از اقتصاد ملی، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را از طریق تلفن ۱۱۰ یا سامانه خبری مرزبانی اطلاع‌رسانی کنند.