حمله های سایبری برای شرکت های ژاپنی خرج تراشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «گروه اینترنت GMO» یک تهیه کننده برتر سرویس های مالی آنلاین، اعلام کرد مشتریانش برای خسارات ناشی از دسترسی غیرمجاز مربوط به حمله سایبری به سرویس معاملات ارز خارجی آن غرامت دریافت می کنند. همچنین به نشانه حسن نیت به همه مشتریان پنج هزار ین معادل 32 دلار نیز اعطا می شود.

مدیر ارشد اجرایی این شرکت گفت: فروپاشی خود اینترنت نیز آغاز شده است.

ژاپن روز جمعه اعلام کرد تیمی را برای شبیه سازی حملات سایبری با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد می کند تا شکاف ها در سیستم های فناوری را شناسایی کند و از سوی دیگر سازمان ها گردهم آمده اند تا ریسک های ناشی از باگ ها در زبان برنامه نویسی PHP را محدود کنند.

این شرکت ها در بعد وسیع تر با حملات سایبری روبرو هستند و کارشناسان معتقدند هوش مصنوعی به خودکار سازی وظایف از اسکن کردن نرم افزار برای یافتن شکاف تا ایجاد کمپین های فیشینگ و انجام سریع تر جرائم سایبری و سخت تر کردن دفاع در برابر چنین حملاتی کمک می کند.

همچنین مدیرارشد اجرایی این شرکت از دولت ژاپن خواسته است که در واکنش به این حمله سایبری، اقدامات دفاع سایبری را به اجرا بگذارد. این درخواست پس از معرفی یک سامانه دفاع سایبری در همین ماه مطرح شده است. سامانه مذکور ممکن است اقداماتی مانند حمله به سرورهای متخاصم را برای خنثی‌سازی تهدیدها دربر بگیرد.

وی در این باره نوشت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که بخش‌های دولتی و خصوصی برای حفاظت از ژاپن با یکدیگر همکاری کنند.