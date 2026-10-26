پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست جدید بانک صنعت و معدن استان، اظهار کرد: تسهیلاتی در پی سفر مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به گیلان و با پیگیری‌های اداره‌کل صمت استان، از طریق بانک صنعت و معدن برای حمایت از واحدهای صنعتی اختصاص یافته است.

پورحیدری با اشاره به پرداخت بخش عمده‌ای از این اعتبار اظهار کرد: تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان از مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب به واحدهای صنعتی گیلان پرداخت شده است و ضروری است روند پرداخت این منابع با همکاری بانک صنعت و معدن در دوره مدیریتی جدید نیز ادامه یابد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش تولید در شرایط دشوار اقتصادی افزود: تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی و تسریع در پرداخت مابقی اعتبار به واحدهای تولیدی واجد شرایط، نقش مؤثری در حفظ ظرفیت تولید و پایداری فعالیت‌های صنعتی استان دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان همچنین با اشاره به بخشی از واحدهای آسیب‌دیده در شهرک صنعتی سفیدرود بیان کرد: بخشی از تسهیلات حمایتی به واحدهایی اختصاص یافته است که در جریان جنگ رمضان بر اثر اصابت موشک دچار خسارت شده بودند تا روند بازسازی، جبران خسارات و تداوم فعالیت‌های تولیدی آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

پورحیدری ضمن قدردانی از همکاری بانک صنعت و معدن در پرداخت تسهیلات، بر تداوم تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی تأکید کرد.