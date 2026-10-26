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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵

پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی گیلان

پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی گیلان

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از پرداخت ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی اختصاص‌یافته به واحدهای صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر دوشنبه در دیدار با سرپرست جدید بانک صنعت و معدن استان، اظهار کرد: تسهیلاتی در پی سفر مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به گیلان و با پیگیری‌های اداره‌کل صمت استان، از طریق بانک صنعت و معدن برای حمایت از واحدهای صنعتی اختصاص یافته است.

پورحیدری با اشاره به پرداخت بخش عمده‌ای از این اعتبار اظهار کرد: تاکنون ۲۷۰ میلیارد تومان از مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب به واحدهای صنعتی گیلان پرداخت شده است و ضروری است روند پرداخت این منابع با همکاری بانک صنعت و معدن در دوره مدیریتی جدید نیز ادامه یابد.

وی با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش تولید در شرایط دشوار اقتصادی افزود: تسهیل فرآیندهای اداری و بانکی و تسریع در پرداخت مابقی اعتبار به واحدهای تولیدی واجد شرایط، نقش مؤثری در حفظ ظرفیت تولید و پایداری فعالیت‌های صنعتی استان دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان همچنین با اشاره به بخشی از واحدهای آسیب‌دیده در شهرک صنعتی سفیدرود بیان کرد: بخشی از تسهیلات حمایتی به واحدهایی اختصاص یافته است که در جریان جنگ رمضان بر اثر اصابت موشک دچار خسارت شده بودند تا روند بازسازی، جبران خسارات و تداوم فعالیت‌های تولیدی آنها با سرعت بیشتری دنبال شود.

پورحیدری ضمن قدردانی از همکاری بانک صنعت و معدن در پرداخت تسهیلات، بر تداوم تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی تأکید کرد.

کد مطلب 6990412

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