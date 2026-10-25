به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران برای حضور در یک تورنمنت چندجانبه به میزبانی چین روز (دوشنبه ۱۱ آبان) راهی این کشور می‌شود تا در رقابت‌هایی که از ۱۳ تا ۱۸ آبان‌ماه برگزار خواهد شد شرکت کند.

در این تورنمنت تیم‌های ملی ایران، چین و هنگ‌کنگ حضور دارند و قرار است چهارمین تیم شرکت‌کننده نیز به زودی معرفی شود.

هدایت تیم ملی فوتسال زنان ایران در این رقابت‌ها بر عهده شهرزاد مظفر است.

این تورنمنت در مسیر آماده‌سازی ملی‌پوشان ایران برای حضور در بازی‌های داخل سالن برگزار می‌شود.

ششمین دوره بازی‌های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا طبق برنامه قرار است با حضور ۴۵ کشور در ۱۸ رشته از ۲۰ آذر تا اول دی سال جاری به میزبانی عربستان سعودی و در شهر ریاض برگزار شود.