از ناگویا تا ریاض؛ پدل در انتظار حضور در دو رویداد تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، رشته پدل که طی سال‌های اخیر روند رو به رشدی را در سطح جهان و آسیا تجربه کرده در آستانه ثبت دو اتفاق مهم در تاریخ خود قرار دارد. این رشته برای نخستین بار در برنامه بازی‌های آسیایی قرار گرفته و قرار است در بیستمین دوره این رقابت‌ها که به میزبانی ناگویا و آیچی ژاپن برگزار می‌شود حضور داشته باشد.

قرار گرفتن پدل در فهرست رشته‌های بازی‌های آسیایی را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌های این رشته برای تثبیت جایگاه خود در رویدادهای چندرشته‌ای قاره‌ای دانست. اتفاقی که می‌تواند به توسعه بیشتر آن در کشورهای آسیایی و افزایش سرمایه‌گذاری فدراسیون‌های ملی روی این رشته منجر شود.

پدل اما تنها به حضور در بازی‌های آسیایی بسنده نخواهد کرد. این رشته پس از رقابت‌های ناگویا برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی نیز حضور خواهد داشت. رویدادی که آذرماه سال جاری به میزبانی ریاض عربستان برگزار می‌شود و یکی از مهم‌ترین مسابقات چندرشته‌ای آسیا به شمار می‌رود.

در این میان ایران نیز برنامه حضور در رقابت‌های پدل بازی‌های آسیایی را در دستور کار دارد و نمایندگان کشورمان قرار است در نخستین تجربه این رشته در مهم‌ترین آوردگاه ورزش قاره کهن به میدان بروند.

با توجه به اینکه پدل برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی برگزار می‌شود نتایج به دست آمده در ناگویا می‌تواند نقش مهمی در ارزیابی وضعیت این رشته در ایران داشته باشد. باید دید عملکرد نمایندگان کشورمان در این مسابقات تا چه اندازه رضایت‌بخش خواهد بود و آیا نتایج کسب شده می‌تواند زمینه حضور پدل در فهرست رشته‌های اعزامی کاروان ایران به بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی ریاض را فراهم کند یا خیر.