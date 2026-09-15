به گزارش خبرگزاری مهر، نشست راهبردی توسعه همکاری‌های کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اروگوئه با حضور حسن مومنی مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت متبوع، زهرا ارشادی دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

حسن مومنی مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در این نشست با اشاره به مسئولیت وزارتخانه به‌عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و اروگوئه، بر اهمیت توسعه و تعمیق روابط با کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه جمهوری اروگوئه، تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود در بخش کشاورزی دو کشور، اظهار کرد: تدوین راهبردها و برنامه‌های مشخص و عملیاتی می‌تواند مسیر توسعه همکاری‌های کشاورزی ایران و اروگوئه را هموار کند. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فنی، تجاری و تخصصی دو کشور، زمینه‌ساز گسترش مناسبات و ایجاد همکاری‌های پایدار و متقابل خواهد بود.

در ادامه این نشست، زهرا ارشادی دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه، با تأکید بر نقش مهم وزارت جهاد کشاورزی در توسعه مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آمریکای لاتین، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در راستای تقویت و هدفمند کردن همکاری‌های کشاورزی با جمهوری اروگوئه ارائه کرد.

نمایندگان بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط نیز، گزارشی از آخرین وضعیت همکاری‌ها، ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های پیشنهادی برای توسعه تعاملات کشاورزی ایران و اروگوئه ارائه کردند و زمینه‌های اولویت‌دار همکاری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان این نشست، بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید و مقرر شد نقشه راه توسعه همکاری‌های کشاورزی ایران و اروگوئه با هدف شناسایی ظرفیت‌های مشترک، تعیین اولویت‌های همکاری و تدوین برنامه‌های اجرایی مشخص، تهیه و پیگیری شود.