کاهش تدریجی دمای هوا در کهگیلویه و بویراحمد طی روزهای آینده

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان کهگیلویه و بویراحمد تا پنج روز آینده صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و غبار رقیق دور از انتظار نیست.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر در برخی مناطق استان رخ می‌دهد و احتمال وقوع ناپایداری‌های جوی، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند تغییرات دمایی استان بیان کرد: طی این مدت، دمای هوا به‌تدریج و با شیب ملایم کاهش می‌یابد.

کرمی ادامه داد: امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق، افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.

وی با بیان اینکه شرایط جوی مشابهی برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: در این روزها نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد؛ با این حال، احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق کم است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش وضعیت جوی ۲۴ ساعت گذشته، منطقه لیشتر با ثبت دمای ۳۶.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۹.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند.

کرمی از شهروندان خواست با توجه به تغییرات تدریجی دما و احتمال ناپایداری‌های محلی، پیش‌بینی‌های روزانه هواشناسی را دنبال کنند.