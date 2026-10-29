چرا اینترنت افت کیفیت داشت؛ آمار حملات سایبری در ۱۰ روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات ‌مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در ۱۰ روز گذشته، تعداد حملات DDoS با مبدأ داخلی بیش از حملات با مبدأ خارجی بود که نشانه‌ای احتمالی از آلودگی دستگاه‌های کاربران داخلی و حضور آن‌ها در بات‌نت‌هاست. حملات متعدد با بالای ۵۰۰ گیگابیت‌برثانیه نیز در کنار آثار فیلترینگ، به افت کیفیت اینترنت دامن زد.

بر اساس نمودار منتشرشده در این پست، در بازه زمانی ۱۰ روز اخیر میانگین روزانه حملات با مبدأ خارجی به داخل ۴۶۱ مورد و حملات با مبدأ داخلی به داخل ۶۱۲ مورد بوده است.