به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با اعضا مدرسه علمیه فقاهت، با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه طلبگی، بر اهمیت اهتمام به تحصیل، تدریس و پژوهش در مسیر رشد علمی طلاب تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به ضرورت توجه به انگیزه‌های درونی طلاب در مسیر تحصیل، افزود: شکل‌گیری روحیه جدی طلبگی و برخورداری از ذوق و نشاط علمی، نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های علمی و پیشرفت در مسیر تحصیل دارد و طلبه باید با علاقه و انگیزه، مسیر علم‌آموزی و تحقیق را دنبال کند.

وی با بیان اینکه تحصیل در حوزه‌های علمیه نیازمند مطالعه مستمر، تحقیق و تلاش علمی است، خاطرنشان کرد: طلبگی مسیری است که با جدیت، پشتکار و برنامه‌ریزی علمی معنا پیدا می‌کند و طلاب باید برای ارتقای سطح علمی خود، از فرصت‌های مختلف بهره بگیرند و با وجود مشغله‌ها و دشواری‌ها، ارتباط خود را با درس و مطالعه حفظ کنند.

علم الهدی با تأکید بر ضرورت استمرار حرکت علمی در حوزه‌های علمیه، تصریح کرد: مسیر تحصیل و تدریس باید به‌گونه‌ای دنبال شود که زمینه پیشرفت علمی و ارتقای توانمندی‌های طلاب فراهم شود و افراد در مراحل مختلف آموزشی متوقف نمانند، بلکه همواره برای دستیابی به سطوح بالاتر علمی تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به شرایط زندگی طلاب، خاطرنشان کرد: مسائل معیشتی و گرفتاری‌های روزمره می‌تواند بر روند تحصیل و فعالیت علمی اثر بگذارد، اما تقویت روحیه طلبگی و زنده نگه‌داشتن انگیزه علمی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید مورد توجه مسئولان مدارس علمیه قرار گیرد.

وی احیای روحیه طلبگی و تقویت علاقه به علم‌آموزی را از موضوعات مهم در مسیر تربیت علمی طلاب دانست و بر ضرورت توجه به این مسئله در کنار برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های مدارس علمیه تأکید کرد.