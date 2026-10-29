به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، صبح پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی شهید رئیسی در شهر یزد، با قدردانی از اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان اظهار کرد: با توجه به شرایط منابع آبی یزد و ضرورت دستیابی به پایداری در تأمین آب، ایجاد ظرفیت‌های ذخیره‌سازی از الزامات اساسی این حوزه است.

وی افزود: بهره‌برداری از این مخزن می‌تواند به پایداری بخشی از شبکه آبرسانی استان کمک کند و امیدواریم با اجرای اقدامات تکمیلی پیش‌بینی‌شده تا پایان سال، شرایط تأمین آب یزد پایدارتر شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های انتقال آب به استان یزد تصریح کرد: انتقال آب از دریای عمان یکی از طرح‌های مهم در دست پیگیری است و انتقال آب از خرسان و زاینده‌رود نیز از دیگر گزینه‌های مطرح برای تأمین آب مورد نیاز استان به شمار می‌رود.

عارف ادامه داد: اجرای این طرح‌ها با هدف تأمین حداقل آب مورد نیاز استان، کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود در حوزه آب و حرکت به سمت وضعیت پایدارتر در تأمین این منبع حیاتی دنبال می‌شود.

وی با تبریک بهره‌برداری از مخزن شهید رئیسی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل طرح‌های آبرسانی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، مردم استان یزد از ظرفیت‌های ایجادشده بهره‌مند شوند.