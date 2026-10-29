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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

عارف: تکمیل طرح‌های آبرسانی پایداری تأمین آب شرب یزد را تقویت می‌کند

عارف: تکمیل طرح‌های آبرسانی پایداری تأمین آب شرب یزد را تقویت می‌کند

یزد- معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی شهید رئیسی، بخشی از نیاز شبکه آبرسانی به منابع ذخیره را تأمین و تکمیل طرح‌های آبرسانی، پایداری تأمین آب یزد را تا پایان سال تقویت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، صبح پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از مخزن ۴۰ هزار مترمکعبی شهید رئیسی در شهر یزد، با قدردانی از اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان اظهار کرد: با توجه به شرایط منابع آبی یزد و ضرورت دستیابی به پایداری در تأمین آب، ایجاد ظرفیت‌های ذخیره‌سازی از الزامات اساسی این حوزه است.

وی افزود: بهره‌برداری از این مخزن می‌تواند به پایداری بخشی از شبکه آبرسانی استان کمک کند و امیدواریم با اجرای اقدامات تکمیلی پیش‌بینی‌شده تا پایان سال، شرایط تأمین آب یزد پایدارتر شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌های انتقال آب به استان یزد تصریح کرد: انتقال آب از دریای عمان یکی از طرح‌های مهم در دست پیگیری است و انتقال آب از خرسان و زاینده‌رود نیز از دیگر گزینه‌های مطرح برای تأمین آب مورد نیاز استان به شمار می‌رود.

عارف ادامه داد: اجرای این طرح‌ها با هدف تأمین حداقل آب مورد نیاز استان، کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود در حوزه آب و حرکت به سمت وضعیت پایدارتر در تأمین این منبع حیاتی دنبال می‌شود.

وی با تبریک بهره‌برداری از مخزن شهید رئیسی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل طرح‌های آبرسانی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، مردم استان یزد از ظرفیت‌های ایجادشده بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6993532

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