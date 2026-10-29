انسداد ۵ حلقه چاه غیرمجاز در ملایر با دستور قضایی

گزارش خبرنگار مهر، دادستان ملایر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی و مقابله با برداشت‌های غیرمجاز با دستور و پیگیری دادستانی و با همکاری نیروی انتظامی و اداره منابع آب شهرستان ملایر پنج حلقه چاه عمیق غیرمجاز در منطقه اسلامشهر آق‌گل پر و مسلوب المنفعه شد.

امید کاویار با تاکید بر برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان در حوزه منابع آبی، افزود: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی از اولویت‌های جدی دستگاه قضایی است و در این زمینه با هیچ گونه تخلفی که منجر به تضییع حقوق عمومی و تهدید منابع آبی شهرستان شود، مماشات نخواهد شد.

وی با اشاره به شناسایی حدود ۱۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان ملایر، تصریح کرد: تعیین تکلیف این چاه‌ها و اجرای اقدامات قانونی برای پر کردن و مسلوب المنفعه کردن آن‌ها در اولویت برنامه‌های دادستانی قرار دارد و دستگاه‌های مسئول موظف هستند با هماهنگی و جدیت اقدامات لازم را در اسرع وقت به انجام برسانند.

دادستان ملایر با تاکید بر ضرورت اجرای قانون، افزود: در چارچوب بند قانونی مربوط از ماده ۴۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران روند برخورد با چاه‌های غیرمجاز با جدیت دنبال خواهد شد و اجازه داده نمی‌شود برداشت‌های غیرقانونی منابع ارزشمند آب زیرزمینی و حقوق عمومی را بیش از این در معرض آسیب قرار دهد.

کاویارضمن قدردانی از همکاری و تلاش‌های فرماندهی انتظامی شهرستان و رئیس اداره منابع آب ملایر در اجرای عملیات پر کردن و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و انتظامی برای صیانت از منابع آب زیرزمینی و برخورد قانونی با متخلفان تاکید کرد.