  1. استانها
  2. گلستان
۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶

رگبار پراکنده و وزش باد در گلستان تا اوایل هفته آینده

رگبار پراکنده و وزش باد در گلستان تا اوایل هفته آینده

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از افزایش ابر، رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق در استان از عصر امروز پنجشنبه خبر داد و گفت: فعالیت امواج کم‌دامنه جوی تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از عصر و شب امروز پنجشنبه با عبور امواج کم‌دامنه از تراز میانی جو، شرایط برای افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان فراهم می‌شود.

وی افزود: در پی فعالیت این امواج، علاوه بر رگبار پراکنده باران، احتمال وقوع رعدوبرق، شکل‌گیری مه و وزش باد نسبتاً شدید به‌صورت موقتی نیز در برخی نقاط گلستان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تداوم این وضعیت جوی گفت: شرایط ناپایدار جوی به‌صورت متناوب تا اوایل هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6993753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها