رگبار پراکنده و وزش باد در گلستان تا اوایل هفته آینده

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از عصر و شب امروز پنجشنبه با عبور امواج کم‌دامنه از تراز میانی جو، شرایط برای افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان فراهم می‌شود.

وی افزود: در پی فعالیت این امواج، علاوه بر رگبار پراکنده باران، احتمال وقوع رعدوبرق، شکل‌گیری مه و وزش باد نسبتاً شدید به‌صورت موقتی نیز در برخی نقاط گلستان وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تداوم این وضعیت جوی گفت: شرایط ناپایدار جوی به‌صورت متناوب تا اوایل هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت.