رهایی گروگان در عملیات قاطع پلیس ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم اسماعیل زاده صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس شهرستان ایرانشهر خبری مبنی بر گروگان گیری در یکی از محلات این شهرستان دریافت کردند که با هوشیاری و اقدامات تخصصی مخفیگاه گروگان گیران شناسایی و با اقدام قاطع پلیس عرصه را بر خود تنگ دیده و ناچار به فرار و رهایی گروگان شدند.

وی افزود: فرد رها شده در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل داده شد و عملیات دستگیری متهمان فراری به طور جدی در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با مخلان امنیت و آرامش شهروندان به هیچ عنوان مماشات نخواهد کرد و قاطعانه با هرگونه ناامنی مقابله می‌کند.