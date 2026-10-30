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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

رهایی گروگان در عملیات قاطع پلیس ایرانشهر

رهایی گروگان در عملیات قاطع پلیس ایرانشهر

ایرانشهر- فرمانده انتظامی ایرانشهر از رهایی یک گروگان در عملیات قاطع پلیس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم اسماعیل زاده صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس شهرستان ایرانشهر خبری مبنی بر گروگان گیری در یکی از محلات این شهرستان دریافت کردند که با هوشیاری و اقدامات تخصصی مخفیگاه گروگان گیران شناسایی و با اقدام قاطع پلیس عرصه را بر خود تنگ دیده و ناچار به فرار و رهایی گروگان شدند.

وی افزود: فرد رها شده در سلامت کامل به خانواده‌اش تحویل داده شد و عملیات دستگیری متهمان فراری به طور جدی در دستور کار پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با مخلان امنیت و آرامش شهروندان به هیچ عنوان مماشات نخواهد کرد و قاطعانه با هرگونه ناامنی مقابله می‌کند.

کد مطلب 6994111

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