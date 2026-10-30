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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

کشف ۱۷ هزار بسته قرص غیرمجاز در شاهرود

کشف ۱۷ هزار بسته قرص غیرمجاز در شاهرود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف ۱۷ هزار بسته قرص گیاهی غیرمجاز در این شهرستان از چند واحد عطاری خبر داد و گفت: چهار واحد متخلف شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در ستاد انتظامی شاهرود از شناسایی چهار واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت حقوق صنفی و فروش داروهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شاهرود در ادامه طرح‌های کنترلی و نظارتی صنف‌ها و برای حفظ حقوق عامه و خدمتگزاری به شهروندان، از تعدادی واحد صنفی بازدید کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود گفت: پلیس در این بازرسی‌ها، چهار واحد صنفی متخلف را به دلیل عدم رعایت مقررات اصناف در خرید و فروش داروهای غیر مجاز شامل ۱۷ هزار بسته داروهای گیاهی و دو هزار و ۷۰۰ قرص غیر مجاز پلمب کرد.

کد مطلب 6994190

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