کشف ۱۷ هزار بسته قرص غیرمجاز در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در ستاد انتظامی شاهرود از شناسایی چهار واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت حقوق صنفی و فروش داروهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شاهرود در ادامه طرح‌های کنترلی و نظارتی صنف‌ها و برای حفظ حقوق عامه و خدمتگزاری به شهروندان، از تعدادی واحد صنفی بازدید کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود گفت: پلیس در این بازرسی‌ها، چهار واحد صنفی متخلف را به دلیل عدم رعایت مقررات اصناف در خرید و فروش داروهای غیر مجاز شامل ۱۷ هزار بسته داروهای گیاهی و دو هزار و ۷۰۰ قرص غیر مجاز پلمب کرد.