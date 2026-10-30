به گزارش خبرگزاری مهر، رویا میرعلمی بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما در قسمت پایانی برنامه «هم‌کلام» که ساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۰ آبان از شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود از زندگی و هنر برای مخاطبان می‌گوید.

میرعلمی تجربه سال‌ها فعالیت در تئاتر را دارد و علاقه‌مندان به هنر نمایش او را در آثاری چون «خیشخانه»، «دن کامیلو»، «قرمز و دیگران»، «همسایه آقا»، «مشروطه‌بانو»، «شایعات و مضحکه شبیه قتل» به یاد دارند.

«شمعدونی»، «لیسانسه‌ها»، «مستوران»، «کارآگاه علوی» (فصل سوم)، «آقایوسف» و «کفایت مذاکرات» نیز از جمله سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی این بازیگر هستند.

در برنامه گفتگومحور «هم‌کلام» به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد جعبه زندگی مهمان را باز می‌کند تا او روایتگر قصه و خاطرات شخصی و حرفه‌ای خود باشد.

در این برنامه از هوش مصنوعی استفاده کاربردی شده تا مخاطبان بدانند روایت زندگی مهمان شبیه کدام یک از کتاب‌های ادبیات داستانی است.

علی نصیریان، شهره سلطانی، محمدرضا غفاری، آشا محرابی، حسین علیزاده، رامین ناصرنصیر، نیما شعبان‌نژاد، شمس لنگرودی، مجتبی جباری، احسان امانی و شاهرخ فروتنیان، مهمانان دیگر قسمت‌های «هم‌کلام» بودند.

عوامل این برنامه عبارتند از طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیه‌کننده: کوشا دهقان، نویسنده: رامبد خانلری، پدیدآورنده و مجری: فرزاد فربد، مشاور پروژه: عرفان حق‌نظری، مدیر فیلمبرداری: سهیل خویشکار، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: کاووس آقایی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: عارف ابراهیمی، مدیرتولید: پژمان داستان، موسیقی: شاهین رضایی، خواننده: امیررضا خیری، طراح گرافیک: پریسا آنجفی، عکاس: علی اقتصاد، مشاور کارگردان: احسان واثقی، طراح صحنه: سالار طهرانی، طراح لباس: سحر سجاد، گریم: الهه شاهین، صداگذار: میلاد استخری، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظم‌زاده، مدیر روابط عمومی: علی رستگار و مجری طرح: سازمان سینمایی داریوش با مشارکت نشر کتاب مجازی.

این برنامه ساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۰ آبان از فیلم‌نت پخش می‌شود.