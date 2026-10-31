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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

آغاز بارگیری ۷۳ هزار تن دانه روغنی سویا پس از ۲.۵ ماه توقف در چابهار

آغاز بارگیری ۷۳ هزار تن دانه روغنی سویا پس از ۲.۵ ماه توقف در چابهار

چابهار- عملیات بارگیری و خروج محموله ۷۳ هزار تنی دانه روغنی سویا که حدود دو ماه و نیم در بندر شهید بهشتی چابهار متوقف مانده بود، با دستور و پیگیری دادستان این شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌های قضایی و صدور دستورات لازم از سوی دادستان عمومی و انقلاب چابهار، موانع بارگیری و خروج محموله ۷۳ هزار تنی دانه روغنی سویا در بندر شهید بهشتی برطرف شد و عملیات انتقال این محموله پس از حدود دو ماه و نیم توقف آغاز شد.

محمد پناهیان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار، در راستای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر تعیین تکلیف کالاهای اساسی، با حضور در انبارهای بندر شهید بهشتی، وضعیت نگهداری کالاها و روند خروج محموله‌های متوقف‌شده را بررسی کرد و دستورهای لازم را برای رفع موانع و تسریع در بارگیری سویا صادر کرد.

این محموله ۷۳ هزار تنی که حدود دو ماه و نیم در انبارهای بندر باقی مانده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده وارد مرحله بارگیری و خروج شده است؛ اقدامی که می‌تواند از تداوم رسوب کالا در بندر، تحمیل هزینه‌های اضافی نگهداری و معطل ماندن سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.

دادستان چابهار همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سریع کالاهای موجود در بنادر، جلوگیری از وقفه در چرخه واردات و تأمین کالاهای مورد نیاز و رفع موانع اداری و اجرایی تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای تسریع در انجام مراحل قانونی و اجرایی شد.

پیگیری دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی تا خروج کامل این محموله از انبارهای بندر شهید بهشتی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6994887

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