آغاز بارگیری ۷۳ هزار تن دانه روغنی سویا پس از ۲.۵ ماه توقف در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌های قضایی و صدور دستورات لازم از سوی دادستان عمومی و انقلاب چابهار، موانع بارگیری و خروج محموله ۷۳ هزار تنی دانه روغنی سویا در بندر شهید بهشتی برطرف شد و عملیات انتقال این محموله پس از حدود دو ماه و نیم توقف آغاز شد.

محمد پناهیان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار، در راستای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر تعیین تکلیف کالاهای اساسی، با حضور در انبارهای بندر شهید بهشتی، وضعیت نگهداری کالاها و روند خروج محموله‌های متوقف‌شده را بررسی کرد و دستورهای لازم را برای رفع موانع و تسریع در بارگیری سویا صادر کرد.

این محموله ۷۳ هزار تنی که حدود دو ماه و نیم در انبارهای بندر باقی مانده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده وارد مرحله بارگیری و خروج شده است؛ اقدامی که می‌تواند از تداوم رسوب کالا در بندر، تحمیل هزینه‌های اضافی نگهداری و معطل ماندن سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.

دادستان چابهار همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سریع کالاهای موجود در بنادر، جلوگیری از وقفه در چرخه واردات و تأمین کالاهای مورد نیاز و رفع موانع اداری و اجرایی تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای تسریع در انجام مراحل قانونی و اجرایی شد.

پیگیری دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی تا خروج کامل این محموله از انبارهای بندر شهید بهشتی ادامه خواهد داشت.