مصدومیت ۱۳ نفر در دو حادثه رانندگی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه مقدم، با اشاره به وقوع دو حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی استان اردبیل در روز جمعه ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این دو حادثه که در محورهای حیران و سرچم به وقوع پیوست، در مجموع ۱۳ نفر مصدوم شدند.

وی با تشریح جزئیات حادثه نخست افزود: ساعت ۱۴:۳۰، برخورد چهار دستگاه خودروی سواری در جاده حیران به سمت تله‌کابین موجب مصدومیت ۷ نفر شد و در حادثه دوم که در ساعت ۱۴:۴۲ به وقوع پیوست، برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با یک دستگاه خودروی سمند در جاده سرچم، حدفاصل تونل‌های ۱۱ و ۱۲، ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان با اشاره به نقش کلیدی واحد دیس پچ اورژانس ۱۱۵ اردبیل در دریافت و مدیریت تماس‌های اضطراری ادامه داد: هماهنگی و اعزام به‌موقع آمبولانس‌ها و هدایت عملیات امدادرسانی انجام شد و پس از حضور نیروهای عملیاتی در صحنه، مصدومان مورد ارزیابی و اقدامات درمانی پیش بیمارستانی قرار گرفتند و برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مراکز درمانی منتقل شدند.

مقدم در پایان با بیان اینکه خوشبختانه هیچ‌یک از این دو حادثه فوتی نداشت، بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی‌ورانندگی و توجه به اصول ایمنی در جاده‌ها تأکید کرد و از رانندگان خواست بااحتیاط بیشتری در محورهای مواصلاتی استان تردد کنند.