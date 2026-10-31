جدال مدعیان در آبادان در غیاب استقلال؛ گلبرگ در اندیشه جبران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتسال زنان در حالی فردا (یکشنبه ۱۰ آبان) از ساعت ۱۱ برگزار می‌شود که رقابت در گروه‌های مختلف به‌تدریج شکل جدی‌تری به خود گرفته و تیم‌های مدعی برای حفظ روند پیروزی‌هایشان به میدان می‌روند. در این هفته تقابل پالایش نفت آبادان و نور ملارد و همچنین دیدار گلبرگ تاکستان برابر پالایش نفت اصفهان از مهم‌ترین مسابقات به شمار می‌روند. بازی‌هایی که می‌توانند در تعیین جایگاه تیم‌های بالای جدول تأثیرگذار باشند.

آبادان میزبان جدال حساس با نور ملارد

بدون تردید یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته سوم مسابقه پالایش نفت آبادان و نور ملارد است. دو تیمی که با کسب دو پیروزی متوالی ۶ امتیازی هستند و در جمع مدعیان گروه دوم قرار دارند. پالایش نفت آبادان در دو هفته ابتدایی با ثبت دو برد و بدون دریافت گل عملکردی قابل‌توجه داشته و با ۱۲ گل زده قدرت هجومی و انسجام دفاعی خود را به نمایش گذاشته است.

در سوی مقابل نور ملارد نیز پس از پیروزی پرگل برابر پارسه کرمان با انگیزه بالایی پا به این مسابقه می‌گذارد. درخشش نسیم نوازنده در هفته گذشته و ثبت هت‌تریک توسط او یکی از نقاط قوت نور در آستانه این دیدار است. تقابل خط حمله آماده نور با دفاع مستحکم آبادان می‌تواند جذابیت‌های این مسابقه را دوچندان کند. برنده این دیدار گام مهمی برای تثبیت موقعیت خود در کورس صدرنشینی برخواهد داشت.

گلبرگ به دنبال جبران و پالایش نفت در پی ادامه بردها

در گروه اول نیز دیدار گلبرگ تاکستان و پالایش نفت اصفهان از مسابقات قابل‌توجه هفته است. پالایش نفت اصفهان پس از دو پیروزی متوالی از جمله برد پرگل ۸ بر صفر مقابل صنعت مس رفسنجان با روحیه‌ای مناسب به میدان می‌رود. این تیم در دو هفته ابتدایی ۱۲ گل به ثمر رسانده و هنوز دروازه‌اش باز نشده است.

گلبرگ تاکستان اما پس از شکست نزدیک مقابل استقلال تهران به دنبال جبران نتیجه و بازگشت به مسیر امتیازگیری است. این تیم در هفته گذشته با وجود پیش افتادن از استقلال نتوانست برتری خود را حفظ کند و با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. حالا باید دید گلبرگ برابر یکی از آماده‌ترین تیم‌های آغاز فصل چه عملکردی خواهد داشت.

فولاد و پارسه دو مسیر متفاوت در گروه دوم

فولاد هرمزگان دیگر تیم ۶ امتیازی گروه دوم در دیداری خارج از خانه به مصاف پارسه کرمان می‌رود. فولاد با دو برد متوالی و ثبت ۱۰ گل زده یکی از مدعیان جدی گروه است و در مقابل پارسه پس از دو شکست و دریافت ۱۴ گل برای فرار از انتهای جدول به امتیاز این مسابقه نیاز دارد.

در سایر دیدارهای هفته سوم پیشتازان خرم‌آباد با ملی حفاری، تکنیک برتر بابلسر با پلی وایتال مازندران و ابومسلم خراسان رضوی با سپاهان روبه‌رو می‌شوند. استقلال تهران نیز در این هفته با قرعه استراحت مواجه است.

برنامه هفته سوم لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

*پیشتازان خرم آباد -ملی حفاری

*گلبرگ تاکستان - پالایش نفت اصفهان

*پالایش نفت آبادان - نور ملارد

*پارسه کرمان - فولاد هرمزگان

*تکنیک برتر بابلسر - پلی وایتال مازندران

*ابومسلم خراسان رضوی - سپاهان