کشف ۱۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: در راستای اجرای تمهیدات و اقدامات پیش‌دستانه، پیشگیرانه و امنیت‌گستر، ماموران سازمان انتظامی استان خوزستان طی چند عملیات هماهنگ پلیسی در نشان‌گاه‌های آلوده به سلاح و مهمات، موفق شدند تعداد ۱۹۰ قبضه سلاح غیرمجاز را کشف کنند.

وی افزود: سلاح‌های کشف‌شده شامل ۶۳ قبضه سلاح جنگی و ۱۲۷ قبضه سلاح شکاری بوده و در این رابطه ۱۴۲۱ فشنگ مربوطه نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان خوزستان اظهار کرد: در این چند عملیات موفق پلیسی، تعداد ۱۳۵ متهم و عامل نگهداری سلاح دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار میرفیضی تصریح کرد: این اقدام در ادامه طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با قاچاق و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات در استان خوزستان انجام شده و فرماندهی انتظامی استان با جدیت تمام، برخورد با مخلان امنیت و دارندگان سلاح غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داده است.