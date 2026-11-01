یک فضاپیما یک روز نوری از زمین فاصله می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، پس از آنکه فضاپیمای «ویاژر ۱» در اواسط اکتبر طی دو تلاش برنامه‌ریزی‌شده برای برقراری ارتباط، دیگر سیگنال رادیویی قابل شناسایی ارسال نکرد، ارتباط سازمان فضایی آمریکا با این کاوشگر برای مدت کوتاهی قطع شد. سیگنال در ۲۰ اکتبر دوباره بازگشت اما مهندسان همچنان مشغول بررسی دلیل اختلال هستند.

این رویداد چند هفته قبل از آن رخ داد که پیش بینی می شد «ویاژر ۱» نخستین شی ساخت انسان باشد که به فاصله یک روز نوری از زمین می رسد. این نقطه ای است که در آن ۲۴ ساعت طول می کشد تا پیام های رادیویی در جهات مختلف حرکت کنند.

شبکه دیپ اسپیس ناسا، یک سیستم جهانی برای آنتن های رادیویی بزرگی که برای برقراری ارتباط با فضاپیمای دوردست استفاده می شود نیز نتوانست در ۱۸ و ۱۹ اکتبر سیگنالی از ویاژر ۱ دریافت کند. این کاوشگر اکنون در فاصله ۲۴ میلیارد کیلومتری زمین قرار دارد.

ارتباطات با ابزار فضایی ۲۰ اکتبر یعنی حدود ۴۸ ساعت پس از اختلال، آغاز شد. ناسا اعلام کرده تیم پروژه از آن زمان تاکنون با کاوشگر ارتباط دارند.

مهندسان همچنان سعی دارند دلیل قطع ارتباط را مشخص کنند. اما ناسا تایید کرده یک دسته از پیشران های ویاژر ۱ طی رویداد مذکور آفلاین شده اند و به همین دلیل پیشران های پشتیبان به طور خودکار روشن شدند.

فضاپیمای مذکور طوری برنامه ریزی شده تا هنگامیکه رایانه های سوار بر آن مشکلی احتمالی را در پیشرانه ها ردیابی می کنند، واکنش نشان دهند. این سیستم حفاظتی خودکار می تواند کاوشگر را در پیکربندی با ثبات و ایمن قرار دهد و فعالیت های نرمال را تا زمانیکه مهندسان مشغول بررسی هستند، متوقف کند.

سیگنال های ارسالی از کاوشگر قبل از آنکه تیم پروژه دستورهایی برای بررسی مشکل از زمین ارسال کنند، دوباره برقرار شد.

کریم بدرالدین مدیر ماموریت ویاژر در آزمایشگاه JPL ناسا در این باره می گوید: این نخستین باری است که می بینیم فضاپیما چنین کاری انجام می دهد، اما همچنین در نقطه ای از ماموریت هستیم که باید منتظر رویدادهای غیر منتظر باشیم. وقتی دوباره با ویاژر ۱ ارتباط برقرار کردیم، نفس راحتی کشیدیم و منتظریم تا دریابیم چه اتفاقی افتاده است.