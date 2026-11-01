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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

پلیس شرق تهران ۳۶۲ سارق را شناسایی و دستگیر کرد

پلیس شرق تهران ۳۶۲ سارق را شناسایی و دستگیر کرد

ورامین- فرمانده انتظامی شرق استان تهران، گفت: مأموران پلیس در اجرای طرح ۶ روزه مقابله با سرقت، ۳۶۲ سارق را دستگیر و ۲۸۲ فقره سرقت را کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، بعد از ظهر یکشنبه،در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح مقابله با سرقت به مدت ۶ روز در مناطق تحت پوشش این فرماندهی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای امنیت عمومی، پیشگیری از وقوع جرائم و برخورد قاطع با سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح افزود: مأموران با انجام مجموعه‌ای از اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و انتظامی موفق شدند ۲۸۲ فقره انواع سرقت را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: در جریان این اقدامات، ۳۶۲ سارق شناسایی و دستگیر شدند.

امیریان با تأکید بر استمرار برنامه‌های پلیس برای مقابله با جرائم و تقویت احساس امنیت در جامعه خاطرنشان کرد: برخورد با سارقان و افرادی که نظم و امنیت عمومی را برهم می‌زنند، با جدیت در دستور کار مجموعه انتظامی قرار دارد.

کد مطلب 6996385

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