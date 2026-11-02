به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی آذرکیش صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری ۹۱ تبعه غیرمجاز و ۲۰ متهم دیگر در جریان اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله‌محور طی هفته گذشته خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتیاری اظهار کرد: این طرح با هدف برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی در سطح شهرستان اجرا شد و در جریان آن، ۵ خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۵ معتاد متجاهر نیز دستگیر شدند.

وی افزود: توقیف ۴۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف و حادثه‌ساز، کشف ۷ قبضه سلاح جنگی و ۶۰۴ گرم انواع مواد مخدر از دیگر دستاوردهای این طرح بود.

فرمانده انتظامی دشتیاری با اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضائی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری و موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.