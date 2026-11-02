به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از TMZ، مایکل مان، کارگردان ۸۳ ساله پس از شلیک تصادفی به پایش در میدان تیراندازی لس‌آنجلس، به سرعت به بیمارستان منتقل شد.

وی پس از تمرین در این مرکز تیراندازی سرپوشیده سعی داشت اسلحه خود را در غلاف قرار دهد که اسلحه شلیک شد.

در حالی که پلیس لس‌آنجلس تأیید کرد که او در زمان تماس در وضعیت پایداری بود، ددلاین خبر داده که این آسیب‌دیدگی سطحی است و بر شروع کار «مخمصه ۲» تأثیری نخواهد گذاشت.

نمایندگان مان هم در بیانیه‌ای اعلام کردند: «روز شنبه، در یک میدان تیراندازی، یک سلاح به طور تصادفی در حالی که غلاف شده بود، شلیک شد و منجر به جراحت سطحی مایکل مان، کارگردان فیلم، شد. او تحت درمان قرار گرفت و در حال ترخیص است.»

مان تیرانداز باتجربه‌ای است که دهه‌ها در میدان‌های تیراندازی تمرین کرده و گفته شده این حادثه پس از تمرین رخ داده است.

برای چنین حادثه‌ای زمان‌بندی بدتر از این نمی‌شد تصور کرد. به تازگی گزارش شده بود که فیلمبرداری «مخمصه ۲» در ژانویه آغاز می‌شود و لئوناردو دی‌کاپریو و کریستین بیل در نقش‌های اصلی آمادگی حضور در صحنه را داشتند. این پروژه آمازون/ام‌جی‌ام با بودجه حدود ۱۷۰ میلیون دلاری، قرار است در لس‌آنجلس، شیکاگو، پاراگوئه و سنگاپور فیلمبرداری شود.

یک زخم گلوله به پا، حتی یک زخم سطحی، در ۸۳ سالگی چیز کمی نیست. بهبودی، جراحی احتمالی، فیزیوتراپی، مشکلات حرکتی پیش از فیلمبرداری در ۴ کشور مختلف به نظر کار سختی خواهد بود. اگر او حتی به چند ماه زمان برای بازگشت به حالت عادی نیاز داشته باشد، تاریخ‌ها به تعویق می‌افتند و برنامه‌ریزی‌ها به‌هم خواهد خورد و ۲ بازیگر سرشناس را که از پرمشغله‌ترین ستاره‌های هالیوود هستند، سخت می‌توان دوباره در کنار هم داشت.

مان کارگردان فیلم‌هایی مانند «مخمصه»، «دزد»، «شکارچی انسان»، «میامی وایس» و «نفوذی»، آخرین بار در سال ۲۰۲۳ فیلم «فراری» را کارگردانی کرد.

مان در یک مسترکلاس در جشنواره لومیر فرانسه در سال ۲۰۲۵ درباره فیلم جدیدش «مخمصه ۲» گفته بود: شخصیت‌های «مخمصه» برای من خیلی زنده هستند. بر اساس رابطه‌ بین ۲ دشمن مرگبار، هانا با بازی پاچینو و مک‌کالی با بازی دنیرو، ایده‌ای به ذهنم رسید که چگونه می‌توان هم قبل و هم بعد از وقایع «مخمصه» را به تصویر کشید.