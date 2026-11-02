به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «ربین و لک‌لک‌ها» به کارگردانی نوراله فتاحی و تهیه‌کنندگی محمدجواد امیرانی، روز سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ از شبکه مستند الجزیره روی آنتن می‌رود.

این مستند روایتگر زندگی ربین نوجوانی در یکی از روستاهای کوهستانی غرب ایران است که علاقه‌ای ویژه به طبیعت و حیات‌وحش دارد. در روستای او، لک‌لک‌ها هر سال مهمان خانه‌های مردم می‌شوند و اهالی با ساخت لانه و مراقبت از آنها، پیوندی دیرینه با این پرندگان مهاجر برقرار کرده‌اند.

اما برای ربین، این رابطه فراتر از یک سنت روستایی است. او در میان زندگی روزمره و طبیعت پیرامونش با موقعیتی روبه‌رو می‌شود که علاقه‌اش به حیوانات را به چالشی جدی تبدیل می‌کند.

مستند «ربین و لک‌لک‌ها» تولید خانه مستند، محصول شبکه الجزیره و با پخش بین‌المللی شرکت اوریموند است.

این فیلم روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران از شبکه مستند الجزیره پخش می‌شود و بازپخش آن چهارشنبه ۲۰ آبان، ساعت ۱۸:۳۰ خواهد بود.