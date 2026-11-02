به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر، پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان،با اشاره به اهمیت برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان اظهار کرد: این مسابقات با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در فعالیتهای قرآنی برگزار میشود.
وی افزود: مساجد از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی و تربیتی برای پرورش نسل آینده برخوردارند و کانونهای فرهنگی هنری میتوانند با اجرای برنامههای هدفمند، زمینه رشد توانمندیهای قرآنی کودکان، نوجوانان و جوانان را فراهم کنند.
کیامهر با بیان اینکه مسابقات مدهامتان فراتر از یک رقابت قرآنی است، ادامه داد: این رویداد فرصتی برای شناسایی استعدادهایی است که شاید در فضای معمول فعالیتهای فرهنگی کمتر مجال بروز و معرفی پیدا کنند.
وی تصریح کرد: حضور اعضای کانونهای مساجد در رشتههای مختلف قرآنی، علاوه بر تقویت مهارتهای فردی، انگیزه آنان را برای یادگیری بیشتر و استمرار فعالیتهای قرآنی افزایش میدهد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان با اشاره به اهمیت مشارکت گروهی در این دوره از مسابقات خاطرنشان کرد: رویکرد تیمی مدهامتان میتواند روحیه همدلی، همکاری و مسئولیتپذیری را میان اعضای کانونها تقویت کند و زمینه گسترش فعالیتهای مشترک قرآنی و فرهنگی را فراهم آورد.
کیامهر با تأکید بر ضرورت تنوعبخشی به برنامههای قرآنی ویژه نسل جوان گفت: در کنار رشتههای اصلی مسابقات، ظرفیتهایی همچون کتابت آیات، قصهگویی قرآنی و مناجاتخوانی نیز میتواند زمینه مشارکت گستردهتر نوجوانان و جوانان و ارتباط عمیقتر آنان با مفاهیم قرآنی را فراهم کند.
وی یادآور شد: هدف اصلی چنین برنامههایی نباید صرفاً معرفی برگزیدگان و کسب رتبه باشد، بلکه باید از این فرصت برای ایجاد انس پایدار با قرآن، تقویت جایگاه مسجد در تربیت نسل جوان و شناسایی استعدادهایی که قابلیت رشد و شکوفایی دارند، استفاده کرد.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان در پایان بر استمرار برنامههای قرآنی در کانونهای مساجد تأکید کرد و گفت: حمایت از استعدادهای قرآنی نوجوانان و جوانان، سرمایهگذاری برای آینده فرهنگی جامعه و زمینهساز پویایی بیشتر مساجد است.
سنندج- مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کردستان گفت: مسابقات مدهامتان با ایجاد فرصت رقابت و بروز توانمندیها زمینه رشد استعدادهای قرآنی و انس جوانان با قرآن را فراهم میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر، پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان،با اشاره به اهمیت برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان اظهار کرد: این مسابقات با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در فعالیتهای قرآنی برگزار میشود.
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