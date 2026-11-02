به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر، پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان،با اشاره به اهمیت برگزاری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان اظهار کرد: این مسابقات با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای قرآنی اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های قرآنی برگزار می‌شود.



وی افزود: مساجد از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و تربیتی برای پرورش نسل آینده برخوردارند و کانون‌های فرهنگی هنری می‌توانند با اجرای برنامه‌های هدفمند، زمینه رشد توانمندی‌های قرآنی کودکان، نوجوانان و جوانان را فراهم کنند.



کیامهر با بیان اینکه مسابقات مدهامتان فراتر از یک رقابت قرآنی است، ادامه داد: این رویداد فرصتی برای شناسایی استعدادهایی است که شاید در فضای معمول فعالیت‌های فرهنگی کمتر مجال بروز و معرفی پیدا کنند.



وی تصریح کرد: حضور اعضای کانون‌های مساجد در رشته‌های مختلف قرآنی، علاوه بر تقویت مهارت‌های فردی، انگیزه آنان را برای یادگیری بیشتر و استمرار فعالیت‌های قرآنی افزایش می‌دهد.



مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان با اشاره به اهمیت مشارکت گروهی در این دوره از مسابقات خاطرنشان کرد: رویکرد تیمی مدهامتان می‌تواند روحیه همدلی، همکاری و مسئولیت‌پذیری را میان اعضای کانون‌ها تقویت کند و زمینه گسترش فعالیت‌های مشترک قرآنی و فرهنگی را فراهم آورد.



کیامهر با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به برنامه‌های قرآنی ویژه نسل جوان گفت: در کنار رشته‌های اصلی مسابقات، ظرفیت‌هایی همچون کتابت آیات، قصه‌گویی قرآنی و مناجات‌خوانی نیز می‌تواند زمینه مشارکت گسترده‌تر نوجوانان و جوانان و ارتباط عمیق‌تر آنان با مفاهیم قرآنی را فراهم کند.



وی یادآور شد: هدف اصلی چنین برنامه‌هایی نباید صرفاً معرفی برگزیدگان و کسب رتبه باشد، بلکه باید از این فرصت برای ایجاد انس پایدار با قرآن، تقویت جایگاه مسجد در تربیت نسل جوان و شناسایی استعدادهایی که قابلیت رشد و شکوفایی دارند، استفاده کرد.



مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان در پایان بر استمرار برنامه‌های قرآنی در کانون‌های مساجد تأکید کرد و گفت: حمایت از استعدادهای قرآنی نوجوانان و جوانان، سرمایه‌گذاری برای آینده فرهنگی جامعه و زمینه‌ساز پویایی بیشتر مساجد است.