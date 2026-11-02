یدالله یحیی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری هفت حفار غیرمجاز در دامغان توسط مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی خبر داد و اظهار کرد: این افراد پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهامات به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به صدور رأی از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دامغان افزود: متهمان به اتهام مشارکت در حفاری غیرمجاز، به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

رئیس اداره حقوقی میراث فرهنگی استان سمنان با بیان اینکه ضبط ادوات حفاری نیز از دیگر احکام صادرشده برای متهمان بوده است، گفت: با توجه به جبران خسارت و نداشتن سابقه کیفری، اجرای مجازات حبس به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است.

یحیی‌پور در ادامه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تعرض به آثار و محوطه‌های تاریخی، موضوع را از طریق سامانه ۳۱۷۰۵ گزارش دهند.

وی تأکید کرد: حفاری غیرمجاز با هدف دستیابی به آثار و اشیای تاریخی و فرهنگی، اقدامی مجرمانه است و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور نیازمند مشارکت و همکاری مردم است.