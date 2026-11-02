به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مشتریان بایننس روز یکشنبه و طی مدت ۹.۵ ساعت پس از آنکه این صرافی امکان برداشت وجه را به‌طور محدود از سر گرفت، در مجموع ۳.۶۴ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از این پلتفرم خارج کردند.

این صرافی روز پنج‌شنبه هفته گذشته با حمله سایبری روبه‌رو شد و تحلیلگران و دفتر اف‌بی‌آی این حمله را به هکرهای کره‌شمالی نسبت داده‌اند. میزان برداشت‌ها، نخستین آزمون برای سنجش اعتماد مشتریان به این صرافی محسوب می‌شود. بایننس اعلام کرد که خالص خروج دارایی‌ها معادل ۲.۱ درصد از کل دارایی‌های این پلتفرم بوده و تحلیلگران آن را نسبتاً محدود ارزیابی کردند.

بایننس اعلام کرد خسارت‌ها را پوشش می‌دهد و هم‌اکنون برای این منظور ۶ میلیارد دلار از محل خزانه شرکتی خود، یک صندوق بیمه و صندوقی که برای مقابله با نقض‌های امنیتی اختصاص داده شده، تأمین کرده است.

یی هی، هم‌بنیان‌گذار بایننس، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اولویت اصلی ما اکنون تضمین محیطی ایمن است که کاربران بتوانند سرمایه‌های خود را خارج کنند و بایننس نیز بتواند عملیات‌هایش را از سر گیرد.» این صرافی همچنین در ایکس نوشت که پس از افزایش اولیه، حجم برداشت‌ها کاهش یافته و روند آن در حال تثبیت شدن است. این صرافی خاطرنشان کرد روز یکشنبه، در حالی که حدود ۴.۶ میلیارد دلار دارایی از این پلتفرم خارج شده بود، یک میلیارد دلار نیز به‌صورت سپرده به آن وارد شده است.

این صرافی رمزارز که ادعا می‌کند بیش از ۳۳۵ میلیون کاربر در سطح جهان دارد و روزانه به‌طور متوسط ۹۵ میلیارد دلار دارایی دیجیتال و ابزارهای مشتقه را معامله می‌کند، برای اطمینان‌بخشی به مشتریان خود اقدام کرده است. با این حال، احتمال می‌رود سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر، با توجه به افزایش توجه‌ها به ریسک‌های امنیتی، در قبال بازار رمزارزها محتاطانه‌تر عمل کنند. بیت‌کوین و دیگر رمزارزها نیز تثبیت شده‌اند و حجم تبادلات در بازاری که سرمایه‌گذاران همچنان در شوکِ آنچه بزرگ‌ترین سرقت مالی عنوان می‌شود هستند، ادامه دارد.