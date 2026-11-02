مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی غالباً در ساعات بعدازظهر و عصر تا اوایل شب در مناطق جنوبی و مرکزی استان اردبیل و شهرستان‌های انگوت و گرمی، به‌ویژه در نواحی منتهی به کوهستان سبلان و دامنه کوه‌های باغرو (گردنه حیران و اسالم همراه با مه غلیظ) پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این سامانه از بعدازظهر دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ آغاز و تا اواخر وقت سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل نوع مخاطره را بارش باران، گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق موقتی و بارش برف در ارتفاعات سبلان عنوان کرد.

کوهی منطقه اثر این مخاطره را مناطق جنوبی و مرکزی استان و شهرستان‌های انگوت و گرمی (به‌ویژه نواحی کوهستانی) اعلام کرد و گفت: احتمال جاری شدن روان‌آب در برخی آبراهه‌ها و مسیل‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان توصیه کرد: شهروندان از فعالیت‌های کوهنوردی خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از مخاطرات جوی اتخاذ کنند.