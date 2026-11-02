به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پاداش سوت‌زنی مالیاتی مبلغ ثابتی نیست و صرف ثبت گزارش، دریافت آن را قطعی نمی‌کند. براساس دستورالعمل مورد استناد در سال ۱۴۰۵، پاداش در مرحله تشخیص یا مطالبه می‌تواند حداکثر ۰٫۵ درصد اصل مالیات باشد. پس از وصول، مجموع پاداش می‌تواند تا یک درصد اصل مالیات وصول‌شده افزایش یابد. هر دو مرحله سقف دارند و پرداخت به اثرگذاری اطلاعات و تایید سازمان وابسته است. برای شروع نیز باید گزارش مستند خود را در سامانه سازمان ثبت کنید.

سوت‌زنی مالیاتی چیست؟

سوت زنی مالیاتی یعنی ارائه اطلاعات درباره درآمدهای پنهان‌شده یا رفتارهایی که ممکن است به فرار مالیاتی منجر شوند. برای مثال، اسناد فروش ثبت‌نشده می‌تواند زمینه بررسی کتمان درآمد را فراهم کند. تشخیص نهایی تخلف بر عهده مرجع رسیدگی است.

اگر درباره تفاوت معافیت قانونی با پنهان‌کردن درآمد تردید دارید، استفاده از مشاوره مالیاتی می‌تواند پیش از تنظیم گزارش، موضوع را روشن کند. هدف، ارائه اطلاعات قابل بررسی است و ادعای کلی درباره درآمد بالای یک کسب‌وکار کفایت نمی‌کند.

پاداش گزارش فرار مالیاتی چقدر است؟

مبنای محاسبه پاداش، اصل مالیات مرتبط با گزارش است، نه مبلغ فروش پنهان‌شده یا مجموع جرایم. دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۴۶، دو مرحله برای تعیین پاداش پیش‌بینی کرده است که تفاوت آن‌ها به نتیجه رسیدگی و وصول مالیات برمی‌گردد.

پاداش در مرحله تشخیص یا مطالبه مالیات

در صورت احراز شرایط ماده ۱۲، پاداش می‌تواند حداکثر ۰٫۵ درصد اصل مالیات تشخیصی یا مطالبه‌شده باشد. سقف مجموع پرداخت این مرحله، سه برابر معافیت سالانه ماده ۸۴ در سال ثبت گزارش است. بنابراین برای گزارش ثبت‌شده در ۱۴۰۵، نباید رقم معافیت سال‌های قبل را مبنا گرفت.

پاداش پس از وصول مالیات

اگر پرونده به وصول مالیات برسد، مجموع پاداش با احتساب مبلغ پرداختی مرحله قبل، می‌تواند حداکثر یک درصد اصل مالیات وصول‌شده باشد. سقف این مرحله ۱۰۰ میلیارد ریال، معادل ۱۰ میلیارد تومان است. مثلا اگر اصل مالیات وصول‌شده یک میلیارد تومان باشد، حداکثر محاسباتی پاداش ۱۰ میلیون تومان است. اگر قبلاً چهار میلیون تومان پرداخت شده باشد، حداکثر مبلغ تکمیلی شش میلیون تومان خواهد بود. این مثال، تضمین پرداخت حداکثر پاداش نیست.

چگونه فرار مالیاتی را گزارش کنیم؟

پیش از ورود به سامانه، اطلاعات شخص یا کسب‌وکار، شرح موضوع و مدارک مرتبط را آماده کنید. فرایند را در دو بخش دنبال کنید تا هم گزارش قابل رسیدگی باشد و هم امکان پیگیری آن را از دست ندهید.

ثبت گزارش فرار مالیاتی

از بخش «گزارش فرار مالیاتی» در وب‌سایت سازمان امور مالیاتی وارد سامانه شوید. سپس:

مشخصات فرد یا شرکت و نشانی محل فعالیت را تا حد اطلاعات موجود وارد کنید.

نوع تخلف احتمالی، زمان وقوع و ارتباط مدارک با موضوع را توضیح دهید.

مستنداتی مانند صورتحساب، قرارداد یا رسید مرتبط را بارگذاری کنید.

پیش از ارسال، تاریخ‌ها، مبالغ و مشخصات طرف گزارش را دوباره بررسی کنید.

اگر خواهان پاداش هستید، درخواست مربوط را ثبت و اطلاعات هویتی، شماره همراه و شبای بانکی را تکمیل کنید. طبق دستورالعمل، پرداخت پاداش به احراز این اطلاعات وابسته است. گزارش ناشناس، مسیر دریافت پاداش را فراهم نمی‌کند.

دریافت کد رهگیری و پیگیری نتیجه گزارش

پس از ثبت نهایی، کد رهگیری را نگه دارید. اطلاع‌رسانی نتیجه اقدامات از طریق همین کد در سامانه انجام می‌شود. واحد اجرایی باید حداکثر ظرف ۲۰ روز، نتیجه بررسی اولیه را ثبت کند. این بازه به معنی پایان رسیدگی یا پرداخت پاداش نیست.

چه گزارش‌ هایی مشمول پاداش سوت‌زنی مالیاتی می ‌شوند؟

اطلاعات باید در شناسایی فرار مالیاتی، تشخیص، مطالبه یا وصول مالیات اثر داشته باشد. کامل ‌بودن مستندات و موجود نبودن اطلاعات در بانک‌های سازمان، از معیارهای بررسی است. گزارش فاقد بار مالیاتی ممکن است در پالایش اولیه مختومه شود.

اطلاعاتی که اشخاص طبق قانون موظف به ارسال آن هستند، مشمول این تشویق نیست. درباره گزارش‌های تکراری نیز اصل بر گزارش نخست است، مگر اطلاعات بعدی وثرتر باشد. گزارش خانه‌های خالی موضوع ماده ۵۴ مکرر هم مقررات پاداش جداگانه دارد.

آیا اطلاعات گزارش ‌دهنده فرار مالیاتی محرمانه می‌ ماند؟

دستورالعمل، حفظ محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات ثبت‌شده را الزامی کرده است. دسترسی به اطلاعات هویتی و مالی گزارشگر، صرفا برای دفتر مرکزی حراست و مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی پیش‌بینی شده است. بنابراین ثبت مشخصات برای دریافت پاداش، به معنای اعلام هویت شما به فرد گزارش‌شده نیست. ارتباط واحد اجرایی برای دریافت توضیحات تکمیلی نیز باید از مسیر حراست یا مرکز انجام شود.

چه زمانی پاداش گزارش فرار مالیاتی پرداخت می‌ شود؟

برای همه گزارش‌ها، موعد واریز یکسانی وجود ندارد. ابتدا باید گزارش به مرحله مربوط برسد، اثر اطلاعات احراز و مبلغ پیشنهادی در کارگروه‌های تعیین‌شده بررسی شود. کارگروه استانی حداکثر هر سه ماه و کارگروه مرکزی حداکثر هر دو ماه تشکیل می‌شود. این دوره‌ها وعده پرداخت در تاریخی مشخص نیستند.

گزارش دقیق را با انتظار واقع‌بینانه از پاداش همراه کنید. اگر در تشخیص ماهیت تخلف یا تنظیم مستندات ابهام دارید، مشاوران دهناد می‌توانند به روشن‌شدن موضوع کمک کنند تا گزارش شما بر اطلاعات قابل بررسی تکیه داشته باشد.

جمع بندی

پاداش سوت‌زنی مالیاتی به اثرگذاری گزارش، نتیجه رسیدگی و میزان مالیات تشخیصی یا وصول‌شده بستگی دارد و قطعی نیست. برای پیگیری، گزارش مستند ثبت کنید و کد رهگیری بگیرید. اگر درباره ماهیت تخلف یا مدارک تردید دارید، مشاوره مالیاتی دهناد می‌تواند به روشن ‌شدن موضوع و تنظیم دقیق‌تر گزارش کمک کند.

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