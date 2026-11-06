محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی سامانه بارشی تا روز دوشنبه در استان تداوم خواهد داشت و در اغلب نقاط استان بویژه در نیمه شمالی و نیمه شرقی و ارتفاعات سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

سبزه زاری افزود: با توجه به شدت بارش‌ها بویژه از اواخر امروز تا اواسط روز یکشنبه، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها مورد انتظار است. همچنین با توجه به میزان وزش باد در بخش‌های جنوبی و جنوب‌غربی احتمال خیزش گردوخاک محلی نیز دور از انتظار نیست. طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه روند کاهش محسوس دما بویژه دمای شبانه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود. تا روز یکشنبه شمال خلیج فارس مواج و متلاطم و همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

وی در خصوص وضعیت دمایی استان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر و آبادان با دمای ۲۷.۴ و دزپارت با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۲۲.۸ و کمینه دمای ۱۸.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.