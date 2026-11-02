به گزارش خبرنگار مهر، اتوپلازای تهران با هدف ایجاد مرکزی متمرکز برای خریدوفروش خودرو و ارائه خدمات تخصصی مرتبط با آن در غرب پایتخت راه‌اندازی شده است. این مجموعه در مجموع ۱۶۴ هزار مترمربع مساحت دارد که بر اساس اطلاعات منتشرشده، ۸۲ هزار مترمربع آن به شوروم‌های تخصصی خودروهای نو و ۸۲ هزار مترمربع دیگر به پارکینگ و سایر کاربری‌های خودرویی اختصاص یافته است.

ظرفیت پیش‌بینی‌شده این مجموعه نزدیک به ۹۰ شوروم تخصصی است و پارکینگ آن نیز امکان استقرار حدود ۳ هزار خودرو را خواهد داشت. با این حال، تعداد شوروم‌هایی که در زمان افتتاح فعالیت خود را آغاز می‌کنند و برندهای حاضر در آن‌ها، از جمله اطلاعاتی است که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت بهره‌برداری مجموعه ارائه کند.

فعالیت اتوپلازا به عرضه خودروهای نو محدود نمی‌شود و خریدوفروش و معاوضه خودروهای کارکرده، کارشناسی و قیمت‌گذاری، خدمات بیمه‌ای و تأمین مالی، فروش اقساطی و لیزینگ نیز در فهرست خدمات این مجموعه قرار گرفته است. همچنین خدماتی مانند انتقال مالکیت و تعویض پلاک، تعمیرات تخصصی، صافکاری و نقاشی، دیتیلینگ، کارواش، نگهداری خودرو و تأمین قطعات از دیگر حوزه‌های پیش‌بینی‌شده برای فعالیت در این مرکز است.

تجمیع این خدمات در یک مجموعه با هدف کاهش پراکندگی مراکز مرتبط با خرید و نگهداری خودرو دنبال می‌شود؛ به این ترتیب که متقاضیان بتوانند برای انتخاب و مقایسه خودرو، بررسی وضعیت فنی و ظاهری، انجام مراحل معامله و دریافت برخی خدمات پس از خرید به یک مرکز مراجعه کنند. میزان تحقق این هدف به گستره خدماتی که عملاً در دسترس مشتریان قرار می‌گیرد و نحوه فعالیت شوروم‌ها و کسب‌وکارهای مستقر در مجموعه بستگی دارد.

در کنار بخش‌های فروش و خدمات فنی، امکاناتی برای فعالیت‌های رفاهی و خانوادگی نیز در اتوپلازا پیش‌بینی شده است. کافه‌ها، رستوران‌ها و فضاهای تفریحی از جمله بخش‌هایی هستند که با هدف فراهم کردن امکان حضور خانواده‌ها و بازدیدکنندگان در این مجموعه در نظر گرفته شده‌اند.

بخش دیگری از برنامه‌های اتوپلازا به خدمات دیجیتال و رسانه‌ای اختصاص دارد. راه‌اندازی بستر نرم‌افزاری برای دسترسی به خدمات خودرویی، از جمله امکاناتی است که برای این مجموعه معرفی شده است. همچنین ایجاد فضای رسانه‌ای برای عکاسی و تصویربرداری حرفه‌ای، ضبط پادکست، انجام مصاحبه، برگزاری نشست‌های خبری و معرفی محصولات و فناوری‌های جدید در برنامه فعالیت آن قرار دارد.

اتوپلازای تهران در کیلومتر ۱۱ بزرگراه لشگری، معروف به جاده مخصوص کرج، قرار دارد و مراسم افتتاح آن چهارشنبه ۱۳ آبان برگزار می‌شود. این مجموعه قرار است با گردآوردن شوروم‌های خودرو و طیفی از خدمات مرتبط با معامله، نگهداری و استفاده از خودرو، الگوی متمرکزتری از عرضه و خدمات خودرویی را در پایتخت ارائه کند.