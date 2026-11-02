به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو ایندیا، برق بیش از یک هزار و ۱۰۰ مشترک در بخش‌ هایی از واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا قطع شد.

این رویداد تنها یک روز پیش از برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در پایتخت این کشور به وقوع پیوسته است.

قطع برق در مرکز واشنگتن دی‌سی، چراغ‌ های راهنمایی و رانندگی و چندین تأسیسات دولتی از جمله وزارت امور خارجه آمریکا را مختل کرده است.

همچنین گزارش شده است که برق تا چند بلوک نزدیک به ساختمان کاخ سفید نیز قطع شده است.

قطعی برق در واشنگتن دی‌ سی بر تعدادی از چراغ‌ های ترافیکی نزدیک کاخ سفید هم تأثیر گذاشته و اختلال هایی را در تردد خیابانی نزدیک این ساختمان ایجاد کرده است.