به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در سخنانی اعلام کرد: دستور کار پوتین برای اجلاس اپک همچنان در حال آماده شدن است؛ فعلا هیچ جزئیاتی در مورد نشست سه جانبه بین سران روسیه، آمریکا و چین وجود ندارد.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) سپس اضافه کرد: اگر پوتین و ترامپ هر دو در اجلاس اپک شرکت کنند، می‌ توانند به نحوی با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند. هنوز هیچ برنامه دقیقی برای دیدار دوجانبه بین پوتین و ترامپ در اجلاس اپک وجود ندارد، اما به زودی تفاهم مربوطه حاصل خواهد شد.

دیمیتری پسکوف در ادامه افزود: پوتین و شی جین پینگ در دیدار خود در اجلاس اپک، روابط دوجانبه و هماهنگی مسکو-پکن در عرصه بین‌المللی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. وضعیت انتخابات میان‌ دوره‌ای آمریکا مسئله داخلی این کشور است؛ مسکو، مانند سایر نقاط جهان، با دقت آن را زیر نظر دارد.