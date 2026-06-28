تأمین بیش از ۱۵ هزار تن کود اوره در گلستان

مجید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از تأمین بیش از ۱۵ هزار تن کود اوره در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این میزان کود از ابتدای سال ۱۴۰۵ به انبارهای استان حمل و برای تأمین نیاز کشت محصولات پاییزه، بهاره و تابستانه در اختیار شبکه توزیع قرار گرفته است.

وی افزود: کودهای تأمین‌شده به‌صورت مرحله‌ای میان کارگزاران توزیع شده تا کشاورزان بتوانند بدون وقفه از این نهاده راهبردی استفاده کنند و مشکلی در روند تولید محصولات کشاورزی ایجاد نشود.

وی با اشاره به اصلاح قیمت کود اوره گفت: بر اساس ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره از ابتدای خردادماه امسال از ۶ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۹۵۰ ریال به ۱۵ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۷۷۵ ریال افزایش یافته و این نرخ در شبکه رسمی توزیع ملاک عمل است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با بیان اینکه قیمت کود در بازار آزاد به دلیل تفاوت در شیوه عرضه و معامله متغیر است، اظهار کرد: با وجود این نوسانات، وزارت جهاد کشاورزی با پرداخت یارانه، زمینه دسترسی کشاورزان به کود یارانه‌ای را فراهم کرده است.

محمدی از کشاورزان خواست نگرانی بابت تأمین کود مورد نیاز کشت تابستانه نداشته باشند و افزود: تمامی برنامه‌ریزی‌های لازم برای جذب سهمیه استان انجام شده و کارگزاران نیز باید در کوتاه‌ترین زمان نسبت به دریافت سهمیه شهرستانی و انتقال کود از مجتمع‌های پتروشیمی اقدام کنند.

وی ادامه داد: همزمان با آغاز فصل کشت تابستانه، طرح پایش و نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی نیز با هدف جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه، به‌صورت مستمر توسط کارشناسان این شرکت در حال اجراست.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به سهم کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی گفت: حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد نیاز کودی بخش کشاورزی به کود اوره اختصاص دارد و ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز مربوط به کودهای فسفاته و پتاسه است. در حال حاضر ۱۳۴ کارگزار در سطح استان مسئولیت توزیع کودهای کشاورزی را بر عهده دارند.