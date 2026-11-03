علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و کارگران از اولویت‌های برنامه‌های حمایتی بنیاد مسکن است و تحقق این هدف نیازمند مشارکت دستگاه‌های اجرایی، خیرین و بخش خصوصی است.

وی با اشاره به برنامه پیش‌بینی‌شده برای احداث ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور افزود: از این تعداد، ۱۵۵ هزار واحد در مناطق روستایی و ۶۵ هزار واحد در شهرها احداث خواهد شد که بنیاد مسکن به‌عنوان بازوی اجرایی نهادهای حمایتی، نقش مهمی در پیشبرد این برنامه دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین و فعالان اقتصادی در تأمین مسکن محرومان تصریح کرد: اختصاص زمین رایگان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اعتباری و جلب مشارکت صاحبان صنایع و تولیدکنندگان می‌تواند روند تأمین مسکن کارگران و خانوارهای کم‌درآمد را تسریع کند.

عسکری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس بند «خ» ماده ۲۰ این قانون، امکان بهره‌مندی خیرین از مشوق‌های اعتبار مالیاتی برای مشارکت در ساخت مسکن محرومان فراهم شده است و می‌توان از این ظرفیت برای حمایت از خانوارهای دهک‌های درآمدی یک تا چهار استفاده کرد.

وی به بررسی تفاهم‌نامه همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و انجمن کارفرمایی معادن سنگ محلات در سطح کشور اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی صنعت سنگ می‌تواند زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مرتبط با مسکن و فعالیت‌های عمرانی باشد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی ادامه داد: در همین راستا، احداث ۳۰ واحد مسکونی در قالب طرح مسکن استیجاری در شهر نیم‌ور با مشارکت پورحسنی و خیرین انجمن معدن‌داران سنگ مورد بررسی قرار گرفت.

عسکری تأکید کرد: هم‌افزایی میان بنیاد مسکن، مدیریت شهرستان، خیران، انجمن‌های تخصصی و فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه اجرای طرح‌های حمایتی و تسهیل دسترسی کارگران و اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب را فراهم کند.