به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: واشنگتن و تهران در حال بررسی پیشنهادهای ارائه شده به عنوان بخشی از ایده‌ها برای تسهیل دستیابی به توافق بین خود هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اظهار داشت که هماهنگی بسیار بالایی بین رهبران کشورهای منطقه برای دستیابی به راه حلی برای بحران و جلوگیری از پیامدهای تشدید اوضاع وجود دارد.

وی بیان کرد: ما از نزدیک با شرکای خود در منطقه و جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به بحران فعلی همکاری می‌کنیم. ما در تلاشیم تا به توافقی دست یابیم که بتواند اعتمادسازی کند و صلح را در منطقه ارتقا دهد. هر دو طرف ایرانی و آمریکایی به روند مذاکرات پایبندی نشان می‌دهند.

الانصاری گفت: آزادی کشتیرانی یک مسئله غیرقابل مذاکره است و ما هرگونه تهدید علیه نفتکش‌های قطری و سایر کشورها را رد می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر: ما اتهامات طرف‌های اسرائیلی مبنی بر دخالت در انتخابات را رد می‌کنیم و نمی‌پذیریم که قربانی این اتهامات شویم.