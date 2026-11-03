خبرگزاری مهر، گروه استان ها: همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، مرور زندگی نوجوانانی که در سال‌های دفاع مقدس درس و مدرسه را به میدان دفاع از میهن پیوند زدند، فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ پرافتخار این سرزمین است؛ نوجوانانی که با وجود سن کم، تصمیم‌های بزرگی گرفتند و نام خود را در تاریخ ایثار و مقاومت ایران اسلامی ماندگار کردند.

در میان این چهره‌های پرافتخار، نام شهید دانش‌آموز طهماسب روهینا نیز به چشم می‌خورد؛ نوجوانی که از مسیر تحصیل و زندگی ساده روستایی به میدان دفاع از کشور قدم گذاشت و سرانجام در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به شهادت رسید.

شهید طهماسب روهینا، اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۸ در روستای محمدآباد از توابع شهرستان ریگان، در خانواده‌ای متدین دیده به جهان گشود.

پدرش علی و مادرش شهربانو نام داشتند. دوران کودکی و نوجوانی خود را در فضایی ساده و صمیمی سپری کرد و تحصیلاتش را تا پایان مقطع راهنمایی ادامه داد.

با آغاز دوران دفاع مقدس و حضور رزمندگان در جبهه‌های نبرد، طهماسب نیز با روحیه‌ای سرشار از ایمان و احساس مسئولیت، به‌عنوان نیروی بسیجی عازم جبهه‌های حق علیه باطل شد تا سهم خود را در دفاع از میهن اسلامی ادا کند.

این نوجوان بسیجی سرانجام در ۲۰ دی‌ماه سال ۱۳۶۵، در جریان عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه، بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و نامش در شمار شهدای پرافتخار دفاع مقدس ثبت شد.

روایت برادر شهید از نوجوانی که راه ایثار را انتخاب کرد

حاج عباس روهینا، برادر شهید طهماسب روهینا و از جانبازان دوران دفاع مقدس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه و شخصیت این شهید، از خاطرات و ویژگی‌های اخلاقی و روحیه ایثارگری برادر شهیدش سخن می‌گوید.

وی با بیان اینکه یاد و خاطره شهدا نباید به مناسبت‌های خاص محدود شود، بر ضرورت معرفی سیره و زندگی شهدای دانش‌آموز به نسل امروز تأکید دارد؛ نسلی که برای شناخت تاریخ دفاع مقدس نیازمند شنیدن روایت‌های واقعی از زبان خانواده‌ها و همرزمان شهداست.

نام شهید روهینا همچنان در ریگان زنده است

نام و یاد شهید طهماسب روهینا در شهرستان ریگان همچنان گرامی داشته می‌شود و بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی این منطقه با نام این شهید والامقام پیوند خورده است.

نام‌گذاری پیش‌دبستان و دبستان دخترانه شهید طهماسب روهینا در شهرک امام علی(ع)، مدرسه راهنمایی شهید روهینا و بوستان شهید روهینا از جمله جلوه‌های زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهید در شهرستان ریگان است.

این نام‌گذاری‌ها فرصتی برای آشنایی نسل جدید با فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی نوجوانانی است که در روزگاری حساس، مسئولیت‌پذیری و دفاع از سرزمین خود را به نمایش گذاشتند.

روز دانش‌آموز؛ فرصتی برای بازخوانی حماسه نوجوانان دیروز

۱۳ آبان تنها یادآور یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای توجه دوباره به نقش دانش‌آموزان در تحولات کشور و بازخوانی خاطرات نوجوانانی است که در دوران دفاع مقدس، با وجود سن کم، در مسیر دفاع از استقلال و امنیت ایران گام برداشتند.

شهید طهماسب روهینا، نمونه‌ای از این نسل است؛ نوجوانی که عمر کوتاهش به الگویی از فداکاری و مسئولیت‌پذیری تبدیل شد و امروز نام او بر مدرسه و بوستانی در شهرستان ریگان نقش بسته است.

بی‌تردید معرفی زندگی شهدای دانش‌آموز و ثبت خاطرات خانواده‌های آنان، به‌ویژه برادران و خواهران شهدا، می‌تواند پیوند نسل امروز با تاریخ پرافتخار دفاع مقدس را تقویت کند؛ چراکه ماندگاری نام شهدا تنها به برگزاری مراسم و نام‌گذاری اماکن نیست، بلکه در گرو شناخت راه، اندیشه و آرمان‌های آنان است.