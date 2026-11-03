https://mehrnews.com/x3dwb7 ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۷ کد مطلب 6999312 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۷ شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۴۸ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب اراک- در این ویدئو شکوه وفاداری مردم دیار آفتاب در شب ۲۴۸ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6999312 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع ۲۴۳ شبانه مردم خمین اجتماع شبانه مردم خمین در شب ۲۳۸ تجدید میثاق با رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در تجدید میثاق با رهبری به ایستگاه ۲۳۶ رسید میدان داری مردم ارومیه در حمایت از وطن به شب ۲۴۸ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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