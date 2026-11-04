خبرگزاری مهر؛ گروه استانها - شیرین اسلوب: همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، مردم مشگین‌شهر بار دیگر با حضور پرشور خود در راهپیمایی این روز، صحنه‌ای از وحدت و همدلی را به نمایش گذاشتند.

دانش‌آموزان مدارس شهرستان در کنار فرهنگیان، خانواده‌ها، مسئولان و اقشار مختلف مردم، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و دست‌نوشته‌هایی با مضامین استکبارستیزی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی در این مراسم حضور یافتند.

شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «الله‌اکبر» در طول مسیر راهپیمایی طنین‌انداز شد و دانش‌آموزان با حضور پررنگ خود نشان دادند که ۱۳ آبان همچنان برای نسل نوجوان و جوان، روزی برای بازخوانی تاریخ و اعلام موضع در برابر سلطه و استکبار است.

فضای راهپیمایی با حضور نسل‌های مختلف، از دانش‌آموزان دوره ابتدایی و متوسطه تا فرهنگیان و پیشکسوتان، رنگ و بوی خاصی داشت؛ حضوری که نشان‌دهنده پیوند نسل‌ها در پاسداشت ارزش‌های ملی و انقلابی بود.

سبحان قادری دانش اموز پایه یازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت:امروز در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردیم تا نشان دهیم دانش‌آموزان هم نسبت به مسائل کشور و آینده ایران احساس مسئولیت دارند. ما دوست داریم کشورمان پیشرفت کند و در برابر هیچ قدرتی وابسته نباشد.

رضا سلیمی دانش آموز دیگر گفت: ۱۳ آبان برای ما فقط یک مناسبت در تقویم نیست روزی است که یادآور اتفاقات مهم تاریخی و ایستادگی مردم ایران است. حضور ما در این راهپیمایی یعنی اینکه نسل جدید هم تاریخ کشورش را می‌شناسد و برای آینده ایران اهمیت قائل است.

سمیرا عبدالعلی زاده دانش آموز پایه دوازدهم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:ما امروز آمدیم تا در کنار دوستان و معلمانمان بگوییم که ایران را دوست داریم و برای سربلندی کشورمان تلاش می‌کنیم. امیدواریم در آینده بتوانیم با درس خواندن و پیشرفت علمی، به کشورمان خدمت کنیم.

۱۳ آبان فرصتی برای تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی

مهدی بخشی فرماندار مشگین‌شهردر گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:۱۳ آبان نماد بصیرت، استکبارستیزی و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان است. امروز نیز حضور آگاهانه مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و جوانان، در صحنه‌های مختلف نشان‌دهنده تداوم این روحیه است.

وی افزود: ۱۳ آبان فرصتی برای تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ مقاومت و استقلال‌طلبی به نسل جوان است.

۱۳ آبان نماد استکبارستیزی و روحیه استقلال‌طلبی ملت ایران است

طرلان ابراهیمی، مدیر آموزش و پرورش مشگین‌شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور حوادث مهمی در تاریخ معاصر کشور و نماد استکبارستیزی و روحیه استقلال‌طلبی ملت ایران است.

وی افزود: حضور پرشور دانش‌آموزان در این مراسم نشان می‌دهد که نسل نوجوان ما نسبت به مسائل اجتماعی، ملی و سرنوشت کشور خود احساس مسئولیت دارد.

ابراهیمی با بیان اینکه مدرسه نقش مهمی در تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر دارد، گفت: تلاش مجموعه آموزش و پرورش این است که دانش‌آموزان در کنار آموزش علمی، با هویت ملی، تاریخ کشور و ارزش‌های اجتماعی نیز آشنا شوند.

مدیر آموزش و پرورش مشگین‌شهر ادامه داد: حضور امروز دانش‌آموزان در کنار معلمان و خانواده‌ها، جلوه‌ای از همدلی و وحدت مردم شهرستان بود و امیدواریم این روحیه مسئولیت‌پذیری در عرصه‌های مختلف ادامه داشته باشد.

مردم ایران در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌گری دشمنان ایستادگی می‌کنند.

حجت‌الاسلام رضا راضی، رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۳ آبان یکی از روزهای مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است که در آن روحیه استقلال‌طلبی و مقابله با سلطه‌گری ملت ایران به نمایش گذاشته شد.

وی افزود: حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در راهپیمایی امروز اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه آینده کشور در اختیار همین نسل قرار خواهد گرفت و آگاهی و بصیرت آنان می‌تواند در مسیر پیشرفت ایران نقش‌آفرین باشد.

راضی گفت: دشمنان تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای مختلف، به‌ویژه فضای رسانه‌ای و مجازی، نسل نوجوان را تحت تأثیر قرار دهند؛ بنابراین باید با تبیین درست و گفت‌وگوی صادقانه، زمینه افزایش آگاهی و بصیرت جوانان و نوجوانان را فراهم کنیم.

رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر تصریح کرد: حضور مردم در مراسم ۱۳ آبان نشان داد که مردم همچنان نسبت به سرنوشت کشور حساس هستند و در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌گری ایستادگی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،۱۳ آبان در مشگین‌شهر تنها یک راهپیمایی نبود؛ قاب‌هایی از حضور دانش‌آموزانی بود که در کنار معلمان، خانواده‌ها و مسئولان، بخشی از هویت تاریخی کشورشان را مرور کردند.

امروز خیابان‌های مشگین‌شهر شاهد حضور نسلی بود که شاید بسیاری از حوادث تاریخی ۱۳ آبان را از کتاب‌های درسی شناخته باشد، اما با حضور خود نشان داد که می‌خواهد درباره آینده کشورش نیز نقش‌آفرین باشد.

در حاشیه این راهپیمایی، گروهی از دانش‌آموزان مشگین‌شهری نیز با اجرای سرود و نمایش‌های نمادین، مضامین استکبارستیزی و مقاومت را به تصویر کشیدند؛ برنامه‌هایی که با استقبال حاضران همراه شد و فضای شهر را آکنده از شور انقلابی کرد. برخی خانواده‌ها نیز با حضور در کنار فرزندان خود تأکید کردند که انتقال این فرهنگ به نسل جدید، رسالتی همگانی است و باید در طول سال و نه فقط در مناسبت‌های خاص، مورد توجه قرار گیرد.

در پایان این مراسم، بیانیه‌ای به نمایندگی از دانش‌آموزان و مردم مشگین‌شهر قرائت شد که در آن بر حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، وحدت ملی و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان تأکید شده بود. همچنین حاضران با امضای طوماری، انزجار خود را از سیاست‌های سلطه‌جویانه اعلام کردند؛ حرکتی که به گفته برگزارکنندگان، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم این شهرستان با ارزش‌های ملی و انقلابی و عزم جدی آنان برای ساختن آینده‌ای روشن است.