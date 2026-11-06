مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا حوالی ظهر فردا شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود؛ با این حال، امروز به دلیل نفوذ پرفشار سطح زمین، در بیشتر مناطق استان هوای ابری و نسبتاً سرد حاکم است. امروز در ساعات بعدازظهر و عصر، پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد جنوبی خواهد بود.



وی افزود: فردا (شنبه ۱۶ آبان) با حاکمیت کم‌فشار در سطح زمین، وزش بادهای جنوبی در مناطق مرکزی و جنوبی و شهرستان‌های انگوت و گرمی تشدید می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در برخی ساعات سرعت وزش باد به‌صورت لحظه‌ای به ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. از این رو، در مناطق مرکزی استان علاوه بر خیزش گرد و خاک محلی، احتمال خسارت به مبلمان شهری نیز دور از انتظار نیست.

پیش بینی رگبار و رعدوبرق

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: از بعدازظهر و عصر فردا با ورود موج دیگری از سامانه بارشی به منطقه، آسمان استان به‌تدریج ابری شده و در مناطقی از استان رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. همزمان با فعالیت سامانه بارشی، از عصر یکشنبه (۱۷ آبان) با شمالی شدن وزش باد، توده هوای سردی استان را فرا می‌گیرد.



وی تصریح کرد: بنابراین از شب یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه، ضمن کاهش محسوس دمای هوا و حاکمیت هوای سرد، نوع بارش در مناطق سردسیر استان به‌صورت باران و برف و در مناطق کوهستانی به شکل برف پیش‌بینی می‌شود.