به گزارش خبرگزاری مهر ،سردار سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت ترافیکی در محور چالوس از ساعت ۱۴ امروز، ۱۵ آبان‌ماه، به دلیل افزایش حجم ترافیک خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اعلام کرد: به دلیل افزایش حجم ترافیک، مقرر شد تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ امروز در مسیر جنوب به شمال (تهران به سمت مرزن‌آباد و کرج) ممنوع شود.

سردار محبی افزود: در ادامه و با هدف تخلیه بار ترافیکی، تردد در مسیر شمال به جنوب (مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج) به‌صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد و این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی گفت: در محور چالوس مسیر شمال به جنوب (حدفاصل ماسال تا مجلار) و محور هراز در مسیر رفت و برگشت (محدوده سه‌راهی چلاو) ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال روان است.

سردار محبی با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد.

وی در تشریح وضعیت جوی جاده‌ها نیز گفت: محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند، اما در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، مرکزی، لرستان، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری بارش باران گزارش شده است.