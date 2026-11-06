خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: نشست کارگروه بین‌المللی جشنواره فیلم مقاومت در پردیس سینمایی ملت، با حضور «محرم جوشکون»، مدیر شبکه خبری آکیت تی‌وی، روزنامه‌نگار، نویسنده و پژوهشگر ترکیه‌ای و «اوزلم اصلان»، استاد دانشگاه ترکیه برگزار شد.

جوشکون در سخنرانی خود در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در تهران، با تأکید بر نقش سینما و رسانه در مقابله با امپریالیسم و صهیونیسم، خواستار توسعه پروژه‌های مشترک سینمایی و مستند میان ایران و ترکیه شد. وی همچنین حفظ میراث تاریخی و فرهنگی ایران را یکی از دستاوردهای مهم این کشور دانست.

حفظ حافظه تاریخی، یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت ایران است

جوشکون با اشاره به اینکه برای سومین بار به ایران سفر کرده است، گفت: در سفرهای قبلی خود مستندهایی درباره تاریخ سیاسی، میراث فرهنگی و شهرهای تاریخی ایران ساخته است. وی با اشاره به بازدید از شهرهای اصفهان، شیراز، قم و تهران، از غنای تاریخی و فرهنگی ایران ابراز تأثیرپذیری کرد.

این روزنامه‌نگار ترکیه‌ای که درباره تاریخ معاصر کشورش کتاب نوشته و برای شبکه‌های تلویزیونی مختلف مستندهایی تهیه کرده است، با اشاره به تجربه متفاوت ایران و ترکیه در زمینه حفظ حافظه تاریخی، تأکید کرد: پس از اصلاحات مربوط به خط و زبان در ترکیه، گسست‌های جدی در انتقال میراث تاریخی و فرهنگی این کشور ایجاد شده است.

وی در این زمینه به قانون شماره ۱۰۵۷ مصوب سال ۱۹۲۷ اشاره کرد که بر اساس آن، شماری از طغراها و کتیبه‌های متعلق به دوره عثمانی از میان برداشته شدند.

این کارشناس ترکیه‌ای در مقابل، حفظ میراث تاریخی و تمدنی ایران را با وجود تغییر دوره‌های سیاسی و جابه‌جایی حکومت‌ها، قابل توجه دانست و افزود: «یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ایران، حفظ تداوم تاریخی و تمدنی آن است. از دوران پیش از اسلام تا امروز، حافظه تاریخی و استمرار فرهنگی در این کشور وجود داشته است. با وجود تغییر حکومت‌ها، آثار گذشته به‌طور کامل از میان نرفته‌اند و می‌توان این میراث را از تخت جمشید تا کاخ‌های تاریخی مشاهده کرد.»

سینما می‌تواند در ذهن جوامع تصویرسازی کند

جوشکون با اشاره به قدرت هنر و سینما در شکل‌دهی به افکار عمومی، ادامه داد: نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر فقید ترکیه، تلویزیون را ابزاری قدرتمند برای ارتباط با توده‌های مردم می‌دانست.

وی با اشاره به بازدید خود از موزه سینمای ایران و آشنایی با دیدگاه‌های امام خمینی(ره) درباره سینما و هنر، بر اهمیت این رویکرد تأکید کرد و گفت: هنر باید از ابزاری برای ترویج فساد به وسیله‌ای برای گسترش فرهنگ، آموزش و نیکی تبدیل شود.

این کارشناس ترکیه‌ای همچنین موفقیت‌های بین‌المللی سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی را قابل توجه دانست و گفت: جوایزی که کارگردانان و فیلم‌های ایرانی در عرصه جهانی کسب کرده‌اند، به‌عنوان یک مسلمان و شهروند کشوری همسایه، او را خوشحال می‌کند.

وی با اشاره به پیوندهای دیرینه سینمایی ایران و ترکیه گفت: در دوران سینمای یشیل‌چام، میان سینمای دو کشور در زمینه بازیگری و تولید آثار همکاری‌هایی وجود داشته است؛ به‌گونه‌ای که جونیت آرکین، بازیگر مطرح ترکیه، در تهران فیلم ساخته و بازیگران ایرانی نیز در تولیدات سینمایی ترکیه حضور داشته‌اند.

تصویر «آمریکای شکست‌ناپذیر» و «رژیم صهیونیستی شکست‌ناپذیر» با فیلم‌ها ساخته شده است

این روزنامه‌نگار ترکیه‌ای با بیان اینکه سینما صرفاً ابزاری برای سرگرمی نیست و در شکل‌دهی به تصویر بین‌المللی کشورها و جوامع نقش دارد، ادامه داد: تولیدات هالیوود سهم مهمی در نمایش قدرت آمریکا در جهان داشته‌اند.

وی با اشاره به مجموعه فیلم‌های رمبو گفت: چنین آثاری این تصویر را ایجاد کرده‌اند که آمریکا قدرتی شکست‌ناپذیر و مهارنشدنی است که می‌تواند در امور هر کشوری مداخله کند.

جوشکون با اشاره به روند تبلیغاتی مشابه درباره رژیم صهیونیستی گفت: از طریق سینما و رسانه تلاش شده است تصویری قدرتمند و شکست‌ناپذیر از این رژیم ارائه شود.

وی با یادآوری تصاویر محمدالدوره که به همراه پدرش زیر آتش نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت، خاطره‌ای از تأثیر تبلیغات این رژیم در اروپا بیان کرد.

جوشکون ادامه داد: در دوره‌ای که در یک شبکه تلویزیونی فعالیت می‌کرد، مدیرعامل آن شبکه ماجرایی را از سفر خود به آلمان برای همکارانش تعریف کرده بود. به گفته وی، برخی آلمانی‌ها با مشاهده تصاویری از کشته شدن یک پدر و کودک بی‌دفاع، فلسطینی‌ها را مقصر این حادثه معرفی کرده بودند.

وی این ماجرا را نمونه‌ای از وارونه‌سازی واقعیت‌ها از طریق تبلیغات دانست و بر قدرت سینما، تلویزیون و هنر در شکل‌دهی به افکار عمومی تأکید کرد.

اگر عرصه رسانه و شبکه‌های اجتماعی را خالی بگذاریم، دیگران به جای ما سخن خواهند گفت

جوشکون با بیان اینکه امروزه در کنار سینما و تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی نیز به عرصه‌های مهمی برای رقابت و اثرگذاری تبدیل شده‌اند، بر ضرورت تولید و انتشار محتوای مناسب در این فضاها تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت خود در پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک گفت: این شبکه‌ها فرصتی برای ارتباط با افرادی با دیدگاه‌های متفاوت فراهم می‌کنند.

این روزنامه‌نگار ترکیه‌ای افزود: انتشار ویدئوهایش موجب شده است افرادی که پیش‌تر درباره برخی موضوعات اطلاعات نادرستی داشتند، با او ارتباط برقرار کنند و به تحقیق و پرسشگری روی بیاورند. محتوای درست می‌تواند دیدگاه افراد را تغییر دهد.

جوشکون با تأکید بر اینکه «اگر این عرصه‌ها را خالی بگذارید، دیگران به جای شما سخن خواهند گفت و داستان شما را دیگران روایت خواهند کرد»، گفت: جوامع مسلمان باید تاریخ، رنج‌ها و قهرمانی‌های خود را از طریق سینما و هنر به جهان معرفی کنند.

رنج‌ها و قهرمانی‌های بزرگ منطقه باید به سینما راه پیدا کنند

جوشکون با اشاره به اهمیت نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، حضور آثار سینمایی از کشورهای مختلف در این رویداد را از نظر فرهنگی و هنری ارزشمند دانست.

وی با ابراز خرسندی از حضور فیلم‌هایی از ترکیه در این جشنواره و دریافت جایزه توسط یکی از آثار ترکیه‌ای، بر ضرورت بازتاب تحولات فلسطین و غزه از طریق سینما و مستند تأکید کرد.

این روزنامه‌نگار ترکیه‌ای گفت: قدرت‌های امپریالیستی و جریان‌های صهیونیستی با ساختن داستان‌هایی درباره رویدادهایی که در واقعیت رخ نداده‌اند، قهرمان‌سازی می‌کنند و روایت تاریخی خود را به جهان عرضه می‌کنند؛ در حالی که در جغرافیای کشورهای مسلمان، داستان‌های واقعی بسیاری وجود دارد که هنوز روایت نشده‌اند.

وی با بیان اینکه رنج‌ها، حملات و داستان‌های مقاومت در فلسطین، غزه و ایران به اندازه کافی به آثار سینمایی تبدیل نشده‌اند، گفت: «در جغرافیای ما تراژدی‌های بزرگ، قهرمانی‌ها و داستان‌هایی فراموش‌نشدنی رخ می‌دهد، اما نمی‌توانیم همه این وقایع را آن‌گونه که شایسته است به فیلم، مستند و سریال تبدیل کنیم. گاهی به دلیل ترس نمی‌توانیم حقیقت را بیان کنیم، گاهی از فشارهای اجتماعی واهمه داریم و گاهی نیز با گفتن اینکه به من چه ارتباطی دارد، از کنار آن می‌گذریم. در حالی که دیگر زمان گفتنِ به من چه ارتباطی دارد، گذشته است. هر کس باید متناسب با امکانات و توانایی‌های خود مسئولیت بپذیرد.»

امپریالیسم میان شیعه و سنی تفاوتی قائل نیست

جوشکون در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت کنار گذاشتن اختلافات مذهبی در مقابله با امپریالیسم و صهیونیسم، گفت جوامع مسلمان باید اختلافات فرقه‌ای را کنار بگذارند.

وی با یادآوری اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره نگاه مشترک به مسلمانان، بدون توجه به شیعه یا سنی بودن آنان، تأکید کرد: تحولات منطقه نشان می‌دهد قدرت‌های امپریالیستی در مواجهه با جوامع مسلمان تفاوتی میان مذاهب قائل نیستند.

جوشکون با اشاره به ترور اسماعیل هنیه و حسن نصرالله، همچنین حملات در یمن و عملیات علیه حزب‌الله، افزود: قدرت‌های امپریالیستی هر فرد یا جریانی را که مانع منافع و نظام سلطه‌گرانه آنها باشد، تهدید تلقی می‌کنند.

وی تأکید کرد: جوامع مسلمان باید در برابر تلاش‌ها برای ایجاد تفرقه و درگیری میان خود بر مبنای اختلافات مذهبی و تبعیض، موضعی مشترک اتخاذ کنند.

ایران و ترکیه باید پروژه‌های مشترک سینمایی و مستند تولید کنند

جوشکون در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های فرهنگی و هنری میان ایران و ترکیه، گفت: دو کشور به‌عنوان بازیگران مهم منطقه می‌توانند پروژه‌های مشترکی را در حوزه سینما و رسانه دنبال کنند.

وی با اشاره به اهمیت افزایش تولیدات مشترک در زمینه سینما، تلویزیون و مستندسازی، در کنار برگزاری جشنواره‌های فیلم، خواستار توسعه پروژه‌هایی با محوریت مقابله با امپریالیسم و صهیونیسم شد.

جوشکون در پایان گفت: «تقویت روابط ایران و ترکیه به تقویت ما نیز منجر خواهد شد. اگر بتوانیم به‌ویژه در مقابله با امپریالیسم و صهیونیسم پروژه‌های مشترک تعریف کنیم و فیلم‌ها و مستندهای مشترک بسازیم، همه ما از آن سود خواهیم برد.»

سینما یکی از مهم‌ترین ابزارهای رساندن صدای ملت‌ها به جهان

اوزلم اصلان، استاد دانشگاه ترکیه، نیز در سخنانی در این جشنواره با اشاره به اینکه برای نخستین بار به ایران و جشنواره فیلم مقاومت سفر کرده است، گفت: سینمای ایران را مدت‌هاست دنبال می‌کنم و تولیدات هنری این کشور در حوزه سینما را بسیار ارزشمند می‌دانم.

وی با بیان اینکه سینمای ایران فرهنگ، باورها و زندگی روزمره مردم این کشور را با زبانی هنرمندانه به تصویر می‌کشد، گفت: این ویژگی همواره برای او تأثیرگذار بوده است. اصلان همچنین حضور در این جشنواره را فرصتی ارزشمند برای سفر به ایران و آشنایی با دست‌اندرکاران آن دانست و از برگزارکنندگان و عوامل دعوت‌کننده تشکر کرد.

سینما راهی مهم برای رساندن صدای ملت‌ها به جهان است

اصلان با تأکید بر اینکه سینما تنها یک شاخه هنری نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای انتقال مسائل، مطالبات و دیدگاه‌های جوامع به افکار عمومی بین‌المللی به شمار می‌رود، گفت: هنر به دلیل برخورداری از ظرفیت عاطفی، می‌تواند ارتباط مؤثرتری با مخاطبان برقرار کند.

وی ابراز امیدواری کرد جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در سال‌های آینده گسترش بیشتری پیدا کند و در عرصه بین‌المللی به مخاطبان گسترده‌تری دست یابد. اصلان همچنین ابراز امیدواری کرد در دوره‌های آینده آثار بیشتری از ترکیه در این جشنواره حضور پیدا کنند.

ریشه جنگ‌های منطقه در نظام امپریالیستی است

این پژوهشگر ترک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مفهوم مقاومت گفت: در جهان، نظامی ناعادلانه حاکم است که در آن قدرت‌های بزرگ می‌کوشند بر جوامع و کشورهایی که آنها را ضعیف‌تر می‌دانند، سلطه پیدا کنند. سرمایه‌داری بنیان اقتصادی این نظام را تشکیل می‌دهد و این ساختار با بهره‌کشی از نیروی کار انسان‌ها، جوامع را تحت فشار قرار می‌دهد.

اصلان ریشه جنگ‌های منطقه را نیز در همین رویکرد امپریالیستی دانست و مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای در سرزمین‌ها و زندگی مردم کشورهای دیگر را بی‌عدالتی بزرگی توصیف کرد.

پاسخ محرم جوشکون به پرسش خبرنگار مهر: رژیم صهیونیستی تنها ایران را هدف قرار نداده و ترکیه نیز در معرض تهدید است

محرم جوشکون در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه ترکیه و تنش‌های منطقه‌ای، گفت سیاست‌های این رژیم در منطقه تنها ایران را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و ترکیه را نیز به‌طور مستقیم دربرمی‌گیرد. وی بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه در برابر تهدیدهای مشترک تأکید کرد.

ترکیه و جمهوری آذربایجان نتوانستند سیاستی کاملاً مستقل در پیش بگیرند

جوشکون با اشاره به اینکه جمهوری آذربایجان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ایجاد ساختاری کاملاً مستقل در عرصه سیاسی و راهبردی با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده است، تأکید کرد: رژیم صهیونیستی در همین دوره نفوذ خود را در منطقه گسترش داده است. وی افزود این رژیم نفوذ خود را در حوزه‌های آموزش، زیرساخت، دفاع و اطلاعات جمهوری آذربایجان افزایش داده است.

جوشکون تأکید کرد: ترکیه نیز در پی واکنش‌های افکار عمومی به روابط تجاری با رژیم صهیونیستی، اقداماتی انجام داده است.

وی با بیان اینکه انتظار داشته ترکیه و دیگر کشورهای اسلامی تصمیم‌های مؤثرتری علیه این رژیم اتخاذ کنند، موضع اسپانیا در قبال رژیم صهیونیستی را نمونه‌ای از این رویکرد دانست.

کشورهای اسلامی ناگزیر به همکاری با یکدیگر هستند

جوشکون با بیان اینکه حملات رژیم صهیونیستی و اظهارات مقام‌های آمریکایی می‌تواند جهان اسلام را به سمت همکاری و اقدام مشترک سوق دهد، افزود: کشورهای منطقه در صورت حرکت جداگانه، آسیب‌پذیرتر خواهند شد. تجزیه و فروپاشی ساختار سیاسی سوریه یا حملات علیه ایران نیز تنها به این کشور محدود نمی‌شود و سایر کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این روزنامه‌نگار ترکیه‌ای با بیان اینکه ترکیه نیز از نگاه رژیم صهیونیستی در زمره اهداف احتمالی قرار دارد، گفت: افکار عمومی و جریان‌های سیاسی در ترکیه به‌خوبی می‌دانند که پس از ایران ممکن است نوبت به ترکیه برسد.

نامزدهای پیروز در انتخابات رژیم صهیونیستی وعده حملات و اشغالگری بیشتر می‌دهند

جوشکون در ادامه به ساختار سیاسی و روندهای انتخاباتی رژیم صهیونیستی پرداخت و تأکید کرد: بخش قابل توجهی از سیاستمدارانی که در این رژیم به قدرت می‌رسند، با وعده افزایش حملات علیه فلسطینیان و گسترش شهرک‌سازی در انتخابات پیروز می‌شوند.

وی با اشاره به حدود ۳۰ سال سابقه روزنامه‌نگاری خود، برجسته بودن وعده‌های مربوط به افزایش حملات و گسترش اشغالگری در رقابت‌های انتخاباتی این رژیم را قابل تأمل دانست.